Flamengo y un recibimiento espectacular para la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing
El equipo brasilero cuenta con el apoyo de toda su gente para el partido de ida ante la Academia: todos los detalles del encuentro.
Flamengo, que viene de eliminar a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final, le puso todo el color y la pasión al estadio Maracaná en la previa del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ante Racing.
Los hinchas brasileños desplegaron banderas, fuegos artificiales y cantos que hicieron temblar el mítico estadio, generando un clima electrizante para un duelo que promete emociones de principio a fin. La revancha de esta serie será la próxima semana en Avellaneda, donde el equipo dirigido por Gustavo Costas buscará aprovechar la localía para dar vuelta la llave que promete ser la más apasionante.
Cómo llegan Flamengo y Racing
Por el lado del conjunto argentino, que llega a esta instancia tras eliminar a Peñarol y Vélez, el entrenador Gustavo Costas pone lo mejor a disposición, con dos dudas: si arriesga o no a Santiago Sosa, que llega con molestias; y al tercer delantero, con Duván Vergara y Tomás Conechny pujando por ese lugar.
El equipo de Avellaneda llega en alza, al menos en el plano local, ya que tras la eliminación de la Copa Argentina en el clásico ante River, acumula tres partidos sin derrotas por el Torneo Clausura, con dos victorias consecutivas.
Enfrente está el poderoso Flamengo, siempre candidato y con un súper equipo, que tras una irregular fase de grupos en la que finalizó segundo por detrás de Liga de Quito, sacó de competencia a Inter de Porto Alegre en octavos y a Estudiantes de La Plata en cuartos. El "Mengao" viene envalentonado tras una buena victoria ante Palmeiras. Buscará hacerse fuerte de local en el mítico Maracaná, donde por momentos bailó al "Pincha" en la pasada serie.
Formaciones de Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores
Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.
Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
