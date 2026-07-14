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Francia vs. España, por la semifinal del Mundial 2026: seguílo en vivo minuto a minuto

Francia busca su tercera final consecutiva en un Mundial. España va por la segunda. 

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Se enfrentan este martes, desde las 16, en Dallas, donde se define el primer finalista de la Copa del Mundo. Los detalles en la nota.

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Francia y España se enfrentan este martes, desde las 16 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, por las semifinales del Mundial 2026.

El partido será transmitido en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports y definirá el primer finalista de la Copa del Mundo, que por primera vez se disputa en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

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Cómo llegan Francia y España a este duelo

Francia, vigente subcampeón tras la final disputada en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, buscará volver a meterse en la final con el objetivo de conquistar su tercera Copa del Mundo. Con un plantel repleto de figuras y liderado por Kylian Mbappé, el conjunto dirigido por Didier Deschamps superó 2 a 0 a Marruecos en los cuartos de final y llega invicto a esta instancia tras cosechar seis victorias.

"La Roja", por su parte, llega con la ilusión de regresar a una final mundialista después de su consagración en Sudáfrica 2010. La selección española, que viene de eliminar a Bélgica en los cuartos de final, cuenta con un antecedente favorable frente a "Los Galos": en la Eurocopa 2024 se impuso en las semifinales.

El ganador de esta semifinal será el primer finalista del Mundial 2026 y esperará por el vencedor del otro cruce entre Argentina e Inglaterra, que definirán al segundo equipo que disputará el partido por el título.

Formaciones de Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 16:00
  • TV: DSports, Telefe y TyC Sports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: AT&T Stadium de Dallas

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