Francia vs. España, por la semifinal del Mundial 2026: seguílo en vivo minuto a minuto

Francia vs. España, por la semifinal del Mundial 2026: seguílo en vivo

Así se vivió el himno de España El Himno del Reino de Españapic.twitter.com/wKw3PtgFwd — minutouno (@minutounocom) July 14, 2026

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Así salieron Francia y España para jugar las semifinales del Mundial 2026 ESPAÑA Y FRANCIA SALEN AL CAMPO DE JUEGO pic.twitter.com/cOqkRE4QFB — minutouno (@minutounocom) July 14, 2026

Cómo llegan Francia y España a este duelo

Francia, vigente subcampeón tras la final disputada en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, buscará volver a meterse en la final con el objetivo de conquistar su tercera Copa del Mundo. Con un plantel repleto de figuras y liderado por Kylian Mbappé, el conjunto dirigido por Didier Deschamps superó 2 a 0 a Marruecos en los cuartos de final y llega invicto a esta instancia tras cosechar seis victorias.