Francia vs. España: las figuras más importantes de cada selección
Mbappé, capitán y figura de Francia, busca su tercera final consecutiva, mientras que Lamine Yamal, de 19 años, quiere hacer historia con "La Roja". Los detalles en la nota.
Francia y España chocan este martes, en Dallas, por las semifinales del Mundial 2026 en un duelo que reúne a dos de las selecciones más poderosas del mundo y que tendrá como protagonistas a varias de las grandes figuras del torneo.
Del lado francés, Kylian Mbappé vuelve a ser la principal referencia ofensiva, mientras que el conjunto español apuesta por el talento de una nueva generación encabezada por Lamine Yamal y otros jóvenes que buscan llevar a "La Roja" nuevamente a una final mundialista.
Las figuras de la Selección de Francia
Francia presentó uno de los planteles con mayor cantidad de figuras del torneo. Mbappé es su principal referente y comparte protagonismo con futbolistas de primer nivel como Ousmane Dembélé y Désiré Doué, campeones de Europa con el PSG, además de Aurélien Tchouameni y otros talentos que brillan en los grandes clubes del continente.
El seleccionado francés reúne jugadores destacados en equipos como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City y Bayern Munich, lo que le permite contar con variantes de enorme jerarquía en todas sus líneas.
La competencia interna es tan fuerte que nombres como Eduardo Camavinga, Kingsley Coman y Randal Kolo Muani quedaron fuera de la convocatoria, una muestra del nivel y la profundidad del plantel dirigido por Didier Deschamps.
Las figuras de la Selección de España
España, por su parte, llegó a la Copa del Mundo con una generación de futbolistas de enorme talento y figuras en todas sus líneas. Yamal, Pedri, Dani Olmo y Nico Williams son algunos de los nombres que encabezan un equipo que combina juventud y experiencia, con jugadores que brillan en los principales clubes de Europa.
A ese potencial ofensivo y creativo se suma el regreso de Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, tras recuperarse de una lesión de rodilla. Su presencia le aporta equilibrio y jerarquía a un seleccionado que vuelve a posicionarse entre los grandes candidatos del torneo.
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