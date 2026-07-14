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Francia vs. España: las figuras más importantes de cada selección

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Mbappé, capitán y figura de Francia, busca su tercera final consecutiva, mientras que Lamine Yamal, de 19 años, quiere hacer historia con "La Roja". Los detalles en la nota.

Mbappé y Yamal

Mbappé y Yamal, por un lugar en la final del Mundial 2026. 

Francia y España chocan este martes, en Dallas, por las semifinales del Mundial 2026 en un duelo que reúne a dos de las selecciones más poderosas del mundo y que tendrá como protagonistas a varias de las grandes figuras del torneo.

Del lado francés, Kylian Mbappé vuelve a ser la principal referencia ofensiva, mientras que el conjunto español apuesta por el talento de una nueva generación encabezada por Lamine Yamal y otros jóvenes que buscan llevar a "La Roja" nuevamente a una final mundialista.

Las figuras de la Selección de Francia

Francia presentó uno de los planteles con mayor cantidad de figuras del torneo. Mbappé es su principal referente y comparte protagonismo con futbolistas de primer nivel como Ousmane Dembélé y Désiré Doué, campeones de Europa con el PSG, además de Aurélien Tchouameni y otros talentos que brillan en los grandes clubes del continente.

Mbappé es uno de los goleadores del Mundial con ocho goles.

Mbappé es uno de los goleadores del Mundial con ocho goles.

El seleccionado francés reúne jugadores destacados en equipos como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City y Bayern Munich, lo que le permite contar con variantes de enorme jerarquía en todas sus líneas.

La competencia interna es tan fuerte que nombres como Eduardo Camavinga, Kingsley Coman y Randal Kolo Muani quedaron fuera de la convocatoria, una muestra del nivel y la profundidad del plantel dirigido por Didier Deschamps.

Las figuras de la Selección de España

España, por su parte, llegó a la Copa del Mundo con una generación de futbolistas de enorme talento y figuras en todas sus líneas. Yamal, Pedri, Dani Olmo y Nico Williams son algunos de los nombres que encabezan un equipo que combina juventud y experiencia, con jugadores que brillan en los principales clubes de Europa.

Lamine Yamal, con 19 años, es la gran figura de España.

Lamine Yamal, con 19 años, es la gran figura de España.

A ese potencial ofensivo y creativo se suma el regreso de Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, tras recuperarse de una lesión de rodilla. Su presencia le aporta equilibrio y jerarquía a un seleccionado que vuelve a posicionarse entre los grandes candidatos del torneo.

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