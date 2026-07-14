Francia vs. España: las figuras más importantes de cada selección

Las figuras de la Selección de España

España, por su parte, llegó a la Copa del Mundo con una generación de futbolistas de enorme talento y figuras en todas sus líneas. Yamal, Pedri, Dani Olmo y Nico Williams son algunos de los nombres que encabezan un equipo que combina juventud y experiencia, con jugadores que brillan en los principales clubes de Europa.

Lamine Yamal, con 19 años, es la gran figura de España.

A ese potencial ofensivo y creativo se suma el regreso de Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, tras recuperarse de una lesión de rodilla. Su presencia le aporta equilibrio y jerarquía a un seleccionado que vuelve a posicionarse entre los grandes candidatos del torneo.