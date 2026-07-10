Lamine Yamal calentó el Mundial 2026 en la previa ante Francia: "Las dos mejores selecciones"
El catalán disparó la polémica al ningunear al resto de equipos que todavía buscar un lugar en la final del Mundial 2026, incluido el argentino, actual campeón.
De una discretísima actuación en lo que va del Mundial 2026, Lamine Yamal comenzó a palpitar la semifinal de España ante Francia con una frase que para muchos resultó algo pedante: “Somos las dos mejores selecciones del Mundial”.
La estrella más relevante del combinado español y goleador del Barcelona que solo convirtió un solo gol (ante Arabia Saudita) en el magno evento futbolístico cuyas últimas instancias se desarrollan en los Estados Unidos, aseguró que “si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”.
El delantero de 18 años, tras el triunfo de España ante Bélgica, dijo ante la prensa que afronta el próximo partido “sin ningún miedo” y aseguró que tiene “muchas ganas” de que comience la semifinal que espera “desde que ha empezado el Mundial”.
Yamal analizó el encuentro por semifinales al señalar que ninguna selección les juega “al uno contra uno en todo el campo” y calificó al galo como un combinado que tiene “mucha calidad arriba y jugadores muy físicos en defensa”, por lo que intentarán mantener la posesión de la pelota, para sufrir menos.
Sobre su participación individual, el juvenil aseguró haberse “encontrado bien”, admitió que su sequía goleadora no lo frustra al recordar que fue campeón de la Euro 2024 con un solo tanto, para luego comentar que estará mejor a cada semana que pase después del desgarro que sufrió en el isquiotibial izquierdo, que complicó su debut en la Copa del Mundo.
Por último, Yamal deseó a los españoles que puedan celebrar el paso a la semifinal, dijo que llega “con mucha confianza y sabiendo que todo va a salir bien”, que está preparado para el partido y “con muchas ganas de que llegue el día de la semifinal”.
Cuándo chocan la España de Lamine Yamal con la Francia de Mbappé
España se medirá con Francia por la semifinal el próximo martes 14 de julio a las 16.00 (horario argentino), en un encuentro que reeditará las últimas semifinales de la Eurocopa y la UEFA Nations League, con triunfo de la “Roja” en ambas ocasiones.
Mientras el combinado español buscará meterse en la segunda final mundialista de su historia, habiendo sido campeón de la única que disputó hasta la fecha, en Sudáfrica 2010, Francia intentará llegar a su cuarta final y tercera consecutiva, campeonando en 1998 y 2018.
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