Lamine Yamal calentó el Mundial 2026 en la previa ante Francia: "Las dos mejores selecciones"

Por último, Yamal deseó a los españoles que puedan celebrar el paso a la semifinal, dijo que llega “con mucha confianza y sabiendo que todo va a salir bien”, que está preparado para el partido y “con muchas ganas de que llegue el día de la semifinal”.

Cuándo chocan la España de Lamine Yamal con la Francia de Mbappé

España se medirá con Francia por la semifinal el próximo martes 14 de julio a las 16.00 (horario argentino), en un encuentro que reeditará las últimas semifinales de la Eurocopa y la UEFA Nations League, con triunfo de la “Roja” en ambas ocasiones.

Mientras el combinado español buscará meterse en la segunda final mundialista de su historia, habiendo sido campeón de la única que disputó hasta la fecha, en Sudáfrica 2010, Francia intentará llegar a su cuarta final y tercera consecutiva, campeonando en 1998 y 2018.