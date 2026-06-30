Francia vs. Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Así llegan Francia y Suecia a este duelo

El conjunto dirigido por Didier Deschamps fue uno de los equipos de mejor rendimiento en la primera ronda. Se quedó con el primer puesto del Grupo I tras conseguir puntaje ideal: debutó con un triunfo por 3 a 1 sobre Senegal, luego superó 3 a 0 a Irak y cerró su participación con una contundente goleada por 4 a 1 frente a Noruega.

Con nueve puntos y diez goles convertidos, Francia ratificó su condición de candidata al título y buscará dar un nuevo paso hacia la conquista de su tercera Copa del Mundo.

Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del certamen. Comenzó su camino con una goleada por 5 a 1 frente a Túnez, pero luego sufrió una dura derrota por 5 a 1 ante Países Bajos. En la última fecha igualó 1 a 1 con Japón, resultado que le permitió asegurar la clasificación a la fase eliminatoria gracias a su diferencia de gol.

El seleccionado sueco intentará dar el golpe frente a uno de los grandes favoritos y volver a meterse entre los mejores del Mundial, algo que no consigue desde Rusia 2018, cuando alcanzó los cuartos de final. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Alemania y Paraguay.