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Francia vs. Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Francia busca reafirmar su condición de candidato al título en Nueva Jersey, donde se mide con un duro Suecia. Descubrí todos los detalles en la nota.
Francia y Suecia se miden este martes, desde las 18 (hora de Argentina), en Nueva Jersey, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro se disputará en el MetLife Stadium y será televisado por DSports y TyC Sports, con un lugar en los octavos de final en juego entre dos seleccionados europeos que llegan con realidades diferentes tras la fase de grupos.
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