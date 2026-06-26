¿Se repite? Francia goleó a Noruega y solo podría enfrentar a Argentina en la final del Mundial 2026
El seleccionado francés se quedó con el primer puesto de su grupo tras imponerse con autoridad y quedó ubicado en la otra mitad del cuadro.
La selección de Francia dio un nuevo golpe de autoridad en el Mundial 2026 al derrotar por 4-1 a Noruega, un resultado que le permitió asegurar el primer puesto del Grupo I y quedar ubicada en la mitad opuesta del cuadro respecto del que ocupa -también en primer lugar- la Selección Argentina.
Con este panorama, un eventual enfrentamiento entre ambos seleccionados, protagonistas de la recordada final del Mundial de Qatar 2022, solamente podría producirse en el encuentro decisivo del certamen, es decir, en la final.
Francia goleó con autoridad a Noruega y es favorito en el Mundial 2026
El conjunto francés mostró una actuación convincente y resolvió el partido con autoridad. La gran figura de la noche fue Ousmane Dembélé, que se despachó con tres goles y lideró una victoria que terminó de confirmar las aspiraciones del equipo europeo.
Gracias a este resultado, Francia avanzó a los 16avos de final como líder de su zona y quedó encuadrada en una llave distinta a la de Argentina, que transita el otro sector del cuadro. La ubicación de ambos equipos alimentó rápidamente las especulaciones de los hinchas, que comenzaron a imaginar una posible reedición de la final disputada en Qatar hace cuatro años, considerada por muchos como una de las mejores definiciones en la historia de los Mundiales.
Sin embargo, para que ese duelo vuelva a producirse será necesario que tanto Francia como Argentina logren superar todas las instancias eliminatorias. El seleccionado francés deberá atravesar una serie de cruces exigentes en su camino hacia la definición, mientras que la Albiceleste tendrá su propio recorrido en la otra mitad del cuadro.
La separación de ambos gigantes del fútbol internacional también implica que no podrán enfrentarse en octavos, cuartos ni semifinales, dejando abierta únicamente la posibilidad de un choque en la gran final.
De esta manera, el triunfo francés no solo aseguró la clasificación y el liderazgo del grupo, sino que también terminó de configurar uno de los escenarios más atractivos del Mundial: la chance de una nueva definición entre dos de las selecciones más poderosas del planeta.
Por ahora, el anhelado Argentina-Francia sigue siendo apenas una hipótesis. Pero el resultado conseguido por el conjunto europeo permitió que esa posibilidad permanezca viva hasta el último partido del torneo.
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