¿Se repite? Francia goleó a Noruega y solo podría enfrentar a Argentina en la final del Mundial 2026

Gracias a este resultado, Francia avanzó a los 16avos de final como líder de su zona y quedó encuadrada en una llave distinta a la de Argentina, que transita el otro sector del cuadro. La ubicación de ambos equipos alimentó rápidamente las especulaciones de los hinchas, que comenzaron a imaginar una posible reedición de la final disputada en Qatar hace cuatro años, considerada por muchos como una de las mejores definiciones en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, para que ese duelo vuelva a producirse será necesario que tanto Francia como Argentina logren superar todas las instancias eliminatorias. El seleccionado francés deberá atravesar una serie de cruces exigentes en su camino hacia la definición, mientras que la Albiceleste tendrá su propio recorrido en la otra mitad del cuadro.

La separación de ambos gigantes del fútbol internacional también implica que no podrán enfrentarse en octavos, cuartos ni semifinales, dejando abierta únicamente la posibilidad de un choque en la gran final.

De esta manera, el triunfo francés no solo aseguró la clasificación y el liderazgo del grupo, sino que también terminó de configurar uno de los escenarios más atractivos del Mundial: la chance de una nueva definición entre dos de las selecciones más poderosas del planeta.

Por ahora, el anhelado Argentina-Francia sigue siendo apenas una hipótesis. Pero el resultado conseguido por el conjunto europeo permitió que esa posibilidad permanezca viva hasta el último partido del torneo.