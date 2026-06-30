Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Francia vs. Suecia por internet
Francia y Suecia se miden este martes por el pase a octavos de final, donde ya espera Paraguay tras eliminar a Alemania. Todos los detalles en la nota.
Francia y Suecia se enfrentan este martes por un pase a los octavos de final del Mundial 2026. El partido de 16avos de final arrancará a las 18:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium. Con realidades opuestas tras la fase de grupos, ambos seleccionados buscarán seguir con vida en el torneo.
El seleccionado comandado por Didier Deschamps llega a los mano a mano como uno de los máximos animadores de la fase inicial. Los galos se adjudicaron el liderazgo del Grupo I de forma invicta: arrancaron pisando fuerte con un 3-1 ante Senegal, golearon 3-0 a Irak y liquidaron la zona con un inapelable 4-1 sobre Noruega. Con puntaje perfecto y diez gritos a favor, Francia revalidó sus credenciales de favorito en la búsqueda de su tercera estrella mundialista.
En la otra vereda asoma Suecia, que logró el boleto a la fase eliminatoria colándose entre los mejores terceros. Aunque tuvieron un debut arrollador al vencer 5-1 a Túnez, los escandinavos tropezaron feo en la segunda fecha tras caer por el mismo marcador frente a Países Bajos, cerrando el grupo con un ajustado 1-1 ante Japón que les alcanzó por diferencia de gol. El conjunto sueco buscará romper los pronósticos para regresar a los primeros planos, algo que no logra desde los cuartos de final de Rusia 2018.
Quien resulte ganador de esta llave sacará pasaje a la siguiente ronda, donde espera el vencedor del cruce entre Alemania y Paraguay.
Formaciones de Francia vs. Suecia por el Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.
Cómo ver en vivo Francia vs. Suecia, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de TyC Sports y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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