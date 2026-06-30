Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Francia vs. Suecia por internet

Francia debutó con un triunfo ante Senegal en el Mundial 2026.

En la otra vereda asoma Suecia, que logró el boleto a la fase eliminatoria colándose entre los mejores terceros. Aunque tuvieron un debut arrollador al vencer 5-1 a Túnez, los escandinavos tropezaron feo en la segunda fecha tras caer por el mismo marcador frente a Países Bajos, cerrando el grupo con un ajustado 1-1 ante Japón que les alcanzó por diferencia de gol. El conjunto sueco buscará romper los pronósticos para regresar a los primeros planos, algo que no logra desde los cuartos de final de Rusia 2018.