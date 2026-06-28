Tragedia en Francia: se estrelló una avioneta con paracaidistas y causó 11 víctimas fatales

C5N tuvo acceso a los primeros datos del informe preliminar, aunque hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos ni las posibles causas del accidente, que ya es materia de investigación. Se supo, sin embargo, que al menos la mitad de los paracaidistas que perdieron la vida eran enfermeros, según trascendió en fuentes extraoficiales.

Mientras los equipos de investigación avanzan en el análisis de los restos de la aeronave y en el relevamiento de los testimonios de los testigos presenciales, crece la conmoción en la comunidad local, que se volcó a las inmediaciones del aeródromo para seguir de cerca las novedades.