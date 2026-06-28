Tragedia en Francia: se estrelló una avioneta con paracaidistas y causó 11 víctimas fatales
El accidente conmociona al este francés mientras los equipos de rescate trabajan en la zona y se esperan los primeros peritajes oficiales sobre las causas.
Un accidente aéreo conmocionó este domingo al este de Francia, cuando una avioneta de uso civil que trasladaba a un grupo de paracaidistas se precipitó a tierra en la comuna de Tomblaine. El siniestro, que ocurrió instantes después de que la nave despegara del aeródromo de Nancy-Essey, terminó con la vida de las once personas que iban a bordo.
Según fuentes locales, entre los fallecidos se cuentan el piloto, cinco alumnos y cinco monitores, todos vinculados a una escuela de paracaidismo que empleaba esa aeronave para sus prácticas. En el momento del impacto, varios familiares de los ocupantes se hallaban presentes en el aeródromo, a la espera del regreso de los saltadores.
La nave cayó de manera casi vertical en una zona con edificaciones, muy próxima a un centro comercial y a un conjunto residencial. Pese a la violencia del choque, las autoridades remarcaron que no hubo damnificados en tierra, algo que consideraron "casi un milagro" dadas las características del lugar donde ocurrió el desplome.
El perímetro fue acordonado por la policía, que pidió a los vecinos evitar acercarse a la zona mientras peritos y equipos de rescate realizan las tareas pertinentes. Al lugar del hecho se trasladaron el ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, y el titular de Interior, Laurent Núñez, quienes calificaron el suceso como una "tragedia de enorme gravedad".
C5N tuvo acceso a los primeros datos del informe preliminar, aunque hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos ni las posibles causas del accidente, que ya es materia de investigación. Se supo, sin embargo, que al menos la mitad de los paracaidistas que perdieron la vida eran enfermeros, según trascendió en fuentes extraoficiales.
Mientras los equipos de investigación avanzan en el análisis de los restos de la aeronave y en el relevamiento de los testimonios de los testigos presenciales, crece la conmoción en la comunidad local, que se volcó a las inmediaciones del aeródromo para seguir de cerca las novedades.
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