Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez están en semifinales del Chile Open
Los argentinos lograron este viernes importantes triunfos para disputar este sábado la instancia semifinal del torneo trasandino que reparte 250 puntos para el ranking de la ATP y es la última cita de la “Gira Dorada” sudamericana.
Los argentinos Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, primer y tercer preclasificados respectivamente en el BCI Seguros Chile Open que se disputa en Santiago, lograron este viernes ubicarse entre los cuatro semifinalistas del torneo trasandino que reparte 250 puntos para el ranking a la ATP.
En primera instancia, Fran (19° en el ranking mundial) dio cuenta fácilmente del estadounidense Emilio Nava (79°) en sets corridos y con un marcador contundente: 6-1 y 6-1, para dejar en claro el buen momento que el porteño atraviesa en la gira sudamericana (viene de ganar el Abierto de Argentina).
Logró así la victoria número 150 de su carrera con un tenis audaz y decidido; un estilo que lo convierte en un jugador a respetar, sobre todo en polvo de ladrillo, gracias a un saque sólido y los winners de derecha que ya se encuentran entre los más temibles del circuito.
Ya en semis, Fran buscará este sábado mantener el nivel ante Yannick Hanfmann (81°), que en la previa había derrotado 3-6, 6-2 y 6-2 a la promesa lituana Vilnius Gaubas (107°). En el histórico por torneos ATP, Cerúndolo domina 4-1 los enfrentamientos con el alemán.
La victoria clave de Báez sobre el local Alejandro Tabilo
Luego y para cerrar el día en la cancha central del Club Universidad Católica, Sebastián Báez (52°) dio cuenta del crédito local Alejandro Tabilo (42°), quien impulsado por su público y su calidad brindó una dura batalla en la primera manga.
Sin embargo y gracias a la solidez y calidad demostrada por Seba, se vio ampliamente superado en la segunda, para caer finalmente 7-6 y 6-1, quedando a las puertas de una nueva final en un torneo que al chileno todavía le es esquivo. Báez, por el contrario, logró el trofeo máximo en 2024, cuando venció en tres sets al mismísimo Tabilo.
Este sábado, entonces, el argentino enfrentará al segundo preclasificado, el ítalo-argentino Luciano Darderi (21°) por un lugar en la final; un viejo adversario en el circuito con quien mantiene paridad 4-4, con la particularidad de que los últimos tres enfrentamientos (este año en Buenos Aires y en el Australian Open) fueron a favor del nacido en Villa Gesell y nacionalizado italiano.
