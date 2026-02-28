Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez están en semifinales del Chile Open

Sin embargo y gracias a la solidez y calidad demostrada por Seba, se vio ampliamente superado en la segunda, para caer finalmente 7-6 y 6-1, quedando a las puertas de una nueva final en un torneo que al chileno todavía le es esquivo. Báez, por el contrario, logró el trofeo máximo en 2024, cuando venció en tres sets al mismísimo Tabilo.

Este sábado, entonces, el argentino enfrentará al segundo preclasificado, el ítalo-argentino Luciano Darderi (21°) por un lugar en la final; un viejo adversario en el circuito con quien mantiene paridad 4-4, con la particularidad de que los últimos tres enfrentamientos (este año en Buenos Aires y en el Australian Open) fueron a favor del nacido en Villa Gesell y nacionalizado italiano.