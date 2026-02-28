Moto GP: Pedro Acosta ganó la Sprint de Tailandia luego de una maniobra peligrosa de Marc Márquez

Pedro Acosta se llevó la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de Tailandia de MotoGP 2026, en una definición marcada por la polémica con Marc Márquez. La primera Sprint de la temporada se disputó en el circuito de Chang, en Buriram, y desde el inicio estuvo marcada por la intensidad y la emoción. Marco Bezzecchi, que había conseguido la pole, sufrió una caída en las primeras vueltas y quedó fuera de la lucha por la victoria.