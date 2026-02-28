Moto GP: Pedro Acosta ganó la Sprint de Tailandia luego de una maniobra peligrosa de Marc Márquez
El piloto español se impuso en la primera Sprint de la temporada en un final muy discutido.
Pedro Acosta se llevó la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de Tailandia de MotoGP 2026, en una definición marcada por la polémica con Marc Márquez. La primera Sprint de la temporada se disputó en el circuito de Chang, en Buriram, y desde el inicio estuvo marcada por la intensidad y la emoción. Marco Bezzecchi, que había conseguido la pole, sufrió una caída en las primeras vueltas y quedó fuera de la lucha por la victoria.
Con Bezzecchi fuera de la pelea, Acosta y Márquez protagonizaron un mano a mano durante gran parte de la carrera, con adelantamientos constantes y una batalla cuerpo a cuerpo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. La última vuelta fue decisiva: los comisarios de carrera consideraron que Márquez realizó una maniobra fuera de los límites al intentar defenderse, por lo que debió ceder la posición a Acosta antes de cruzar la meta.
El resultado final dejó a Acosta como ganador por apenas unas centésimas sobre Márquez, mientras que Raúl Fernández completó el podio en tercera posición tras una sólida actuación. La victoria representa el primer triunfo de Acosta en una carrera Sprint de MotoGP y le permite comenzar la temporada con un importante impulso.
El final del Sprint en Tailandia generó debate entre aficionados y especialistas, pero confirmó que la rivalidad entre Acosta y Márquez será uno de los ejes del campeonato 2026. Con esta victoria, Acosta se posiciona como uno de los principales protagonistas del inicio de la temporada, y la tensión en las próximas carreras promete mantener a los fanáticos atentos a cada movimiento de los pilotos en la pista.
