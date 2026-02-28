River se reunirá con el Chacho Coudet para cerrar su llegada al club: cuándo debutaría

El contexto es clave: River atraviesa un período de transición tras la salida de Gallardo, cuyo legado en el club es histórico. La institución busca un reemplazo que pueda mantener la competitividad y la identidad del equipo, y Coudet, con experiencia en la liga española y un pasado cercano a River, aparece como una opción sólida. Sin embargo, la negociación requiere resolver cuestiones contractuales y coordinación con Alavés, que hasta ahora no fue notificado formalmente sobre un interés concreto.