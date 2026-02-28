River se reunirá con el Chacho Coudet para cerrar su llegada al club: cuándo debutaría
River Plate dio el primer paso formal para ofrecerle el cargo a Eduardo Coudet, aunque el DT negó contacto directo y todo sigue en negociación.
River Plate dio este viernes el primer paso formal para ofrecerle el cargo de entrenador a Eduardo “Chacho” Coudet, el principal candidato para reemplazar a Marcelo Gallardo. La dirigencia se comunicó con su representante, Christian Bragarnik, para consultar sobre su situación contractual y explorar la posibilidad de una reunión, en un contacto que busca abrir la puerta a una negociación concreta.
Según confirmó Bragarnik, el presidente Stéfano Di Carlo se comunicó para preguntar por la situación de Coudet y plantear la posibilidad de coordinar un encuentro. “Di Carlo me preguntó por la situación de Coudet y la posibilidad de coordinar una reunión”, dijo el representante, dejando en claro que el interés de River fue puesto sobre la mesa desde el primer momento.
El llamado se dio en la tarde del viernes y, según fuentes cercanas al entrenador, tuvo un tono cordial y formal. Bragarnik explicó que se trató de un primer contacto para sondear el terreno, aunque todavía falta avanzar en los detalles y en una eventual propuesta oficial. Desde la dirigencia aseguran que la intención es concretar en los próximos días reuniones más directas entre el club y Coudet.
En contraste, Coudet negó haber recibido un llamado directo de la dirigencia. El técnico sostuvo que “si me hubieran contactado, lo diría” y que no tiene nada que ocultar, reforzando su compromiso actual con Deportivo Alavés, donde mantiene un contrato vigente que complica cualquier salida inmediata. Aún así, el entrenador reconoció que se siente halagado por el interés de River, aunque subrayó que cualquier definición depende de pasos formales y acuerdos entre los clubes.
El contexto es clave: River atraviesa un período de transición tras la salida de Gallardo, cuyo legado en el club es histórico. La institución busca un reemplazo que pueda mantener la competitividad y la identidad del equipo, y Coudet, con experiencia en la liga española y un pasado cercano a River, aparece como una opción sólida. Sin embargo, la negociación requiere resolver cuestiones contractuales y coordinación con Alavés, que hasta ahora no fue notificado formalmente sobre un interés concreto.
