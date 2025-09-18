El divertido momento entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en la previa del GP de Azerbaiyán
Alpine compartió un video en el que ambos pilotos protagonizan una divertida escena antes del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.
El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 se corre este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, correspondiente a la 17° fecha de la temporada de Fórmula 1. En este marco, el equipo Alpine compartió un video que rápidamente se viralizó, mostrando una faceta más relajada de sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly.
En la previa de la competencia, Gasly se encontraba cocinando mientras Colapinto debía colaborar con la preparación. Sin embargo, el piloto argentino se distrajo haciendo un gesto inesperado que desató las risas de su compañero y del resto del equipo. La escudería francesa aprovechó el episodio para mostrar en redes sociales la buena relación que mantienen sus corredores.
El GP de Azerbaiyán, una cita especial para Franco Colapinto
La acción en pista se desarrollará entre el 19 y el 21 de septiembre, con Colapinto al mando del Alpine A525 en lo que será su undécima carrera de la temporada. El trazado de Bakú tiene un valor especial para el piloto de Pilar, ya que en 2024 consiguió allí sus primeros puntos en la Fórmula 1 cuando aún corría con Williams.
Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Domingo 21 de septiembre
- Carrera principal a 51 vueltas: 8:00
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
En 2024, el argentino finalizó octavo con Williams y sumó sus primeros puntos. Esta vez, buscará repetir la hazaña, aunque admitió que la larga recta del trazado puede ser una desventaja para Alpine: “Con esta recta larga nos va a costar, pero vamos a intentarlo todo para dar lo mejor que tenemos y buscar un buen resultado”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario