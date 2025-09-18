El divertido momento entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en la previa del GP de Azerbaiyán

El GP de Azerbaiyán, una cita especial para Franco Colapinto

La acción en pista se desarrollará entre el 19 y el 21 de septiembre, con Colapinto al mando del Alpine A525 en lo que será su undécima carrera de la temporada. El trazado de Bakú tiene un valor especial para el piloto de Pilar, ya que en 2024 consiguió allí sus primeros puntos en la Fórmula 1 cuando aún corría con Williams.