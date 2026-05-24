MinutoUno

EN VIVOFórmula 1

Franco Colapinto brilló en Canadá: terminó 6° y sumó ocho puntos con Alpine

Franco Colapinto brilló en Canadá: terminó 6° y sumó ocho puntos con Alpine
MinutoUno
Deportes
Franco Colapinto
Canadá

El piloto argentino largó desde el décimo puesto, aprovechó una carrera cargada de incidentes y firmó su mejor resultado con la escudería francesa en el Gran Premio de Canadá.

Compartí en redes:

EN VIVO

Franco Colapinto tuvo una actuación sobresaliente en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y consiguió un valioso sexto puesto que le permitió sumar ocho puntos para Alpine en una carrera llena de cambios, abandonos y momentos de máxima tensión.

El piloto argentino había partido desde la décima posición y rápidamente mostró un ritmo competitivo en el circuito Gilles Villeneuve. Tras una primera parte de carrera sólida, comenzó a acercarse al pelotón que peleaba adelante gracias a una muy buena gestión de los neumáticos medios. En la vuelta 16, el pilarense ya giraba a un ritmo muy similar al de Isack Hadjar, que marchaba sexto con neumáticos blandos, mientras Liam Lawson no lograba acercarse al argentino.

La carrera cambió por completo en la vuelta 30, cuando George Russell sufrió un problema en su Mercedes y abandonó luego de irse largo en la curva 8. La situación provocó un Virtual Safety Car que terminó siendo clave para la estrategia de Alpine. Aprovechando la neutralización, Colapinto ingresó inmediatamente a boxes para montar neumáticos duros. Sin embargo, en la salida de pits vivió uno de los momentos más delicados de la carrera: con las gomas todavía frías perdió levemente el control, pisó el pasto y tocó suavemente la pared, aunque pudo continuar sin daños importantes.

Con el correr de las vueltas, el argentino se mantuvo firme en pista mientras seguían los abandonos. Lando Norris también quedó fuera de competencia por problemas en su auto y se sumó a las deserciones de Arvid Lindblad, Fernando Alonso, George Russell y Alex Albon.

Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición y logró sumar por primera vez ocho puntos con Alpine, en lo que representa una actuación histórica para el joven argentino. La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, que se llevó el Gran Premio de Canadá tras una carrera impecable. Lewis Hamilton y Max Verstappen completaron el podio en una jornada llena de emociones en la Fórmula 1.

Cuántos puntos suma Franco Colapinto con Alpine

  • China 2026 - 10° y 1 punto para Alpine
  • Miami 2026 - 7° y 6 puntos para Alpine
  • Canadá 2026 - 6° y 8 puntos para Alpine
  • TOTAL: 15 PUNTOS

Minuto a minuto del Gran Premio de Canadá con Franco Colapinto

Live Blog Post

Franco Colapinto maneja con tranquilidad y por ahora está 6°

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2058660596225044546?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡Abandonó Norris y catastrófica carrera de McLaren!

El monoplaza del británico se rompió y no pudo seguir en pista, aunque logró acercarlo a una salida de seguridad y no hay interrupción de la competición.

Live Blog Post

Vuelta 31/68: ¡Colapinto a boxes y leve toque de contra la pared!

Alpine reaccionó al VSC que salió por el fallo del monoplaza de Mercedes y montó neumáticos duros. En la salida de los boxes, con las ruedas frías, se fue al pasto y tocó levementa la pared.

Live Blog Post

Franco Colapinto sigue con gran ritmo y se ubica 7° en el Gran Premio de Canadá

Live Blog Post

¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE CANADÁ!

Franco Colapinto largó 10° y se ilusiona con sumar puntos con Alpine.

Live Blog Post

Se cerró la Q3

George Russell largará desde la pole y Colapinto finalizó 10°

Live Blog Post

La reacción de Colapinto al enterarse que está en Q3

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2058289034363908353&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Comienza la Q3

Live Blog Post

Colapinto a Q3

Franco Colapinto sacó a relucir todo su potencial con una gran vuelta de 1m13s857, escaló al décimo puesto y consiguió el boleto a la Q3, donde peleará en el último corte de la clasificación.

En esta instancia quedaron eliminados Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz Jr. (Williams) y Oliver Bearman (Haas), quienes no lograron avanzar a la definición del día.

Live Blog Post

Colapinto en riesgo

La situación es ajustada para Franco Colapinto: actualmente aparece 11° en la Q2 y, con ese registro, está quedando fuera de la tanda decisiva. El argentino necesita mejorar su vuelta para meterse entre los diez mejores y asegurar el pase a la Q3. Por ahora, el tiempo de referencia lo tiene Nico Hülkenberg, que ocupa el décimo puesto con un giro de 1:13.977.

Live Blog Post

Comenzó la Q2

Ya están en marcha los 15 minutos de la Q2 y Franco Colapinto es el primero en salir a la pista.

Live Blog Post

Franco Colapinto avanzó a la Q2

Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) y Esteban Ocon (Haas) quedaron eliminados en la Q1 y no lograron avanzar a la siguiente instancia de clasificación.

Por su parte, Franco Colapinto consiguió el pase a la Q2 tras registrar el 13° mejor tiempo con una vuelta de 1:14.466. También logró avanzar su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quien se metió en la siguiente tanda al finalizar 15° con un tiempo de 1:14.698. El corte quedó en manos de Ocon, primer eliminado, con un registro de 1:14.845.

Live Blog Post

Sigue la clasificación

Nuevo intento de Pierre Gasly con Alpine: marcó un tiempo de 1:14.698 y se ubicó en el décimo puesto, apenas 0.029 por delante del argentino Franco Colapinto, que ya salió a pista para una nueva vuelta rápida.

Live Blog Post

Alonso y Colapinto casi protagonizan un incidente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2058278882407518577?s=48&t=G7WBB3uYZfzyU-rBlIsaKQ&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Arrancó bien Colapinto

Franco figura segundo momentáneamente con un registro de 1:14.727 detrás de Max Verstappen (1:14.609). Pierre Gasly cerró con 1:17.531 su primera prueba.

Live Blog Post

Comenzó la clasificación del Gran Premio de Canadá

Se define la qualy que determinará los lugares para la carrera de este domingo.

Live Blog Post

En instantes la clasificación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2058273875121586247&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

La perlita que dejó la carrera Sprint del GP de Canáda sobre Franco Colapinto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2058229055296610521?s=12&t=G7WBB3uYZfzyU-rBlIsaKQ&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Terminó la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá

George Russell se quedó con una emocionante carrera Sprint en Canadá y celebró una victoria muy trabajada. Detrás del británico finalizaron Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli, quien estuvo cerca de arrebatarle el segundo puesto al piloto de McLaren en las vueltas finales, aunque una pérdida de control lo dejó conformarse con el último escalón del podio.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto firmó una destacada actuación al terminar en el noveno puesto, a menos de dos segundos de la zona de puntos. El octavo lugar, el último que otorgó unidades, quedó en manos de Arvid Lindblad.

Live Blog Post

Última vuelta

Russell mantiene el liderazgo, Norris ocupa el segundo puesto y el podio lo completa Antonelli. Colapinto cerrará en el noveno lugar.

Live Blog Post

VUELTA 20/23

Emocionante pelea por la punta de la carrera. Franco Colapinto está a 3.5 de Lindblad y mantiene su posición.

Live Blog Post

VUELTA 19/23

Lando Norris y Kimi Antonelli buscan a Russell por la cima de la carrera. Franco Colapinto giró apenas más rápido que Lindblad, pero está lejos del 8° lugar por ahora.

Live Blog Post

VUELTA 14/23

Franco Colapinto marcó 1:15.489 y Lindblad giró en 1:15.952. El argentino sigue buscando dar pelea por el 8° luga y sumar puntos.

Live Blog Post

VUELTA 9/23

George Russell continúa liderando la carrera con Lando Norris en el segundo lugar yKimi Antonelli en la tercera posición. Isack Hadjar abandonó la carrera.

Live Blog Post

VUELTA 7/23

Franco Colapinto supera a Carlos Sainz y está 9° Arvid Lindblad figura delante de él en el octavo lugar.

Live Blog Post

Comenzó la carrera

Ya se corre el Gran Premio de Canadá con Franco Colapinto que largó en el puesto 13.

Live Blog Post

Franco Colapinto llegó al paddock del GP de Canadá de la mano de Maia Reficco

El piloto argentino arribó al circuito Gilles Villeneuve junto a su novia con mate en mano.

colapinto novia paddock canada
Franco Colapinto junto a su novia en el paddock del GP de Canadá

Franco Colapinto junto a su novia en el paddock del GP de Canadá

Live Blog Post

George Russell hace la pole en la clasificación Sprint

Russell largará primero. Antonelli y Norris lo siguieron.

Embed

Live Blog Post

La última vuelta de Franco Colapinto no alcanzó y largará en el puesto 13

El argentino hizo una buena Q2 pero no pudo meterse entre los mejores 10 y largará en el puesto 13.

Embed

Live Blog Post

Franco Colapinto cae al puesto 11 y por ahora queda en las puetas de Q3

Al argentino no le alcanza por ahora para avanzar a la próxima instancia.

Live Blog Post

Colapinto, por ahora en el puesto 10 en Q2

El argentino se mantiene entre los 10 mejores con la esperanza de pasar a Q3.

Live Blog Post

Así fue el choque de Fernando Alonso en la Q1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2057926863637361081&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Hay bandera roja y Colapinto se mete en Q2

El argentino aprovechó el choque de Alonso y se mete entre los mejores 10.

image

Live Blog Post

Franco Colapinto trepa al puesto 10 con su vuelta

A dos minutos del cierre de la Q1, el argentino hace un buen tiempo para intentar meterse entre los 10 primeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2057925986654539786&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Primeros tiempos de Alpine en la Q1 para la Sprint

  • Gasly P13 1:16:642
  • Colapinto P17 1:16.962
Live Blog Post

Fórmula 1: Antonelli marcó el mejor tiempo en las prácticas de Canadá

En el arranque del Gran Premio de Canadá, el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué es el líder absoluto de la Fórmula 1. El conductor de Mercedes registró el mejor tiempo durante el primer y único entrenamiento libre en el mítico circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

La vuelta rápida en Canadá y el horario de clasificación

El talentoso italiano, actual líder del campeonato mundialista, cubrió los 4.361 metros de la pista utilizando el neumático blando en un minuto, trece segundos y 402 milésimas. Con esta destacada actuación, logró sacarle 142 milésimas de ventaja a su compañero de equipo, el británico George Russell, quien actualmente lo secunda en la tabla general a veinte puntos de distancia.

Live Blog Post

Gasly también tuvo problemas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2057881904750207467&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Franco Colapinto no pudo participar de la práctica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2057880712125067689&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡Franco Colapinto en boxes!

El argentino de Alpine entró con problemas de caja.

Live Blog Post

¡Empezaron las prácticas libres!

Live Blog Post

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Canadá, con Franco Colapinto

Viernes 22 de mayo

  • Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas
  • Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Sábado 23 de mayo

  • Carrera Sprint: 13 a 14 horas
  • Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17.00 horas

Live Blog Post

Dónde ver el GP de Canadá por TV y cómo seguir online

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar