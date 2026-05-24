Franco Colapinto brilló en Canadá: terminó 6° y sumó ocho puntos con Alpine

Franco Colapinto maneja con tranquilidad y por ahora está 6°
EN VIVOFórmula 1
El piloto argentino largó desde el décimo puesto, aprovechó una carrera cargada de incidentes y firmó su mejor resultado con la escudería francesa en el Gran Premio de Canadá.
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Franco Colapinto tuvo una actuación sobresaliente en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y consiguió un valioso sexto puesto que le permitió sumar ocho puntos para Alpine en una carrera llena de cambios, abandonos y momentos de máxima tensión.
El piloto argentino había partido desde la décima posición y rápidamente mostró un ritmo competitivo en el circuito Gilles Villeneuve. Tras una primera parte de carrera sólida, comenzó a acercarse al pelotón que peleaba adelante gracias a una muy buena gestión de los neumáticos medios. En la vuelta 16, el pilarense ya giraba a un ritmo muy similar al de Isack Hadjar, que marchaba sexto con neumáticos blandos, mientras Liam Lawson no lograba acercarse al argentino.
La carrera cambió por completo en la vuelta 30, cuando George Russell sufrió un problema en su Mercedes y abandonó luego de irse largo en la curva 8. La situación provocó un Virtual Safety Car que terminó siendo clave para la estrategia de Alpine. Aprovechando la neutralización, Colapinto ingresó inmediatamente a boxes para montar neumáticos duros. Sin embargo, en la salida de pits vivió uno de los momentos más delicados de la carrera: con las gomas todavía frías perdió levemente el control, pisó el pasto y tocó suavemente la pared, aunque pudo continuar sin daños importantes.
Con el correr de las vueltas, el argentino se mantuvo firme en pista mientras seguían los abandonos. Lando Norris también quedó fuera de competencia por problemas en su auto y se sumó a las deserciones de Arvid Lindblad, Fernando Alonso, George Russell y Alex Albon.
Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición y logró sumar por primera vez ocho puntos con Alpine, en lo que representa una actuación histórica para el joven argentino. La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, que se llevó el Gran Premio de Canadá tras una carrera impecable. Lewis Hamilton y Max Verstappen completaron el podio en una jornada llena de emociones en la Fórmula 1.
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