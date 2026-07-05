Franco Colapinto explotó contra Pierre Gasly por una maniobra en Silverstone: "¡Es inaceptable!"

Pese al incidente, Colapinto protagonizó una destacada remontada que lo llevó hasta el noveno puesto. Gasly, en cambio, terminó décimo luego de perder tiempo en una lenta parada en boxes, por lo que ambos pilotos sumaron puntos para Alpine.

Ya más tranquilo, volvió a referirse al episodio durante la conferencia de prensa posterior a la carrera. Aunque evitó profundizar en la polémica, dejó en claro su malestar con el francés: "Fue una carrera buena. Buena largada, a veces la injusticia llega a su fin", analizó en un primer momento.

Luego destacó el rendimiento del auto: "Estoy contento porque tuve un buen ritmo. Hice todo bien. Al final se me bajó el pelo y no veía nada, pero salió todo bien. Por suerte me pude acomodar. Fue una carrera difícil, pero salió todo bien".

Consultado específicamente por su compañero, prefirió no polemizar públicamente, aunque dejó un mensaje claro: "Miren ustedes después el on board. Estuvo muy cerca, pero lo hablaremos después".