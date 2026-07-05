Franco Colapinto explotó contra Pierre Gasly por una maniobra en Silverstone: "¡Es inaceptable!"
El argentino terminó noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña y volvió a sumar puntos para Alpine, pero cuestionó a su compañero de equipo por una maniobra en la largada.
Franco Colapinto tuvo un tenso cruce con su compañero, Pierre Gasly, por una maniobra que casi termina en un choque durante la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña. Aun así, el piloto argentino firmó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1 al remontar diez posiciones, terminar noveno en Silverstone y volver a sumar puntos para Alpine.
Todo ocurrió en la primera vuelta, después de una gran largada desde el 19° puesto, Colapinto avanzó varios lugares y quedó rueda a rueda con el piloto francés. En ese momento, Gasly cerró la trayectoria del argentino, que debió corregir el auto para evitar el contacto.
La reacción del piloto de Pilar fue inmediata y quedó registrada en la radio del equipo: "¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me encerró", lanzó, visiblemente molesto, en diálogo con su ingeniero de pista, Stuart Barlow.
Desde el muro intentaron bajarle el tono a la situación. "Vamos, cabeza abajo acá. Ok, amigo, estaba apretado contra vos", respondió el ingeniero pero el argentino insistió en que la responsabilidad había sido de su compañero.
"¡No, amigo! Se movió en el frenaje. ¿Qué carajo está haciendo? ¡Casi chocamos!", exclamó. Ante un nuevo pedido para concentrarse en la carrera, cerró con una frase contundente: "¡Es inaceptable!".
Pese al incidente, Colapinto protagonizó una destacada remontada que lo llevó hasta el noveno puesto. Gasly, en cambio, terminó décimo luego de perder tiempo en una lenta parada en boxes, por lo que ambos pilotos sumaron puntos para Alpine.
Ya más tranquilo, volvió a referirse al episodio durante la conferencia de prensa posterior a la carrera. Aunque evitó profundizar en la polémica, dejó en claro su malestar con el francés: "Fue una carrera buena. Buena largada, a veces la injusticia llega a su fin", analizó en un primer momento.
Luego destacó el rendimiento del auto: "Estoy contento porque tuve un buen ritmo. Hice todo bien. Al final se me bajó el pelo y no veía nada, pero salió todo bien. Por suerte me pude acomodar. Fue una carrera difícil, pero salió todo bien".
Consultado específicamente por su compañero, prefirió no polemizar públicamente, aunque dejó un mensaje claro: "Miren ustedes después el on board. Estuvo muy cerca, pero lo hablaremos después".
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