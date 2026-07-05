Impresionante largada de Franco Colapinto en Silverstone: ganó cinco posiciones en la primera vuelta
El piloto argentino, que había partido desde el 19° lugar, protagonizó un gran inicio en el GP de Gran Bretaña y rápidamente avanzó hasta el 14° puesto.
Franco Colapinto volvió a demostrar su capacidad para ganar posiciones en el arranque de una carrera. Luego de clasificar 19° en un fin de semana que no mostró su mejor nivel, el piloto de Alpine realizó una excelente largada en el Gran Premio de Gran Bretaña y escaló cinco lugares en la primera vuelta.
Con una gran reacción cuando se apagaron los semáforos, el representante de Alpine evitó incidentes, aprovechó los espacios que se abrieron en el pelotón y completó la primera vuelta ubicado en el 14° lugar.
El arranque volvió a dejar en evidencia una de las principales virtudes de Colapinto: su capacidad para ganar posiciones en los primeros metros de competencia, incluso partiendo desde el fondo de la parrilla. Ahora, el desafío del argentino será sostener el ritmo en Silverstone e intentar seguir avanzando para sumar un buen resultado en una carrera que recién comienza.
Impresionante largada de Franco Colapinto en Silverstone: ganó cinco posiciones en la primera vuelta
El fin de semana de Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña
Viernes 3 de julio
- Práctica libre: 11°
- Clasificación Sprint: 14°
Sábado 4 de julio
- Carrera Sprint: 12°
- Clasificación: 19°
Domingo 5 de julio
- Carrera: 11.00 (hora de Argentina)
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