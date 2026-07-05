Franco Colapinto brilló en Silverstone: terminó 9° en el GP de Gran Bretaña y sumó puntos para Alpine

El piloto argentino, que había largado desde el 19° lugar, realizó una excelente salida y en la primera vuelta ya había escalado hasta el 14° puesto, incluso protagonizando un momento de tensión con su compañero Pierre Gasly, con quien estuvo muy cerca de tocarse. Con el paso de las vueltas, mantuvo un gran ritmo de carrera y administró de buena manera los neumáticos, consolidándose en el 12° lugar antes de ingresar a boxes en la vuelta 23 para colocar neumáticos duros. Aunque la detención fue algo lenta, regresó a la pista en el 13° puesto y rápidamente volvió a meterse en la pelea.