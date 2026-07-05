Franco Colapinto brilló en Silverstone: terminó 9° en el GP de Gran Bretaña y sumó puntos para Alpine

¡LA CARRERA TERMINA EN SAFETY CAR!
Franco Colapinto finalizó 9° y sumó dos puntos con Alpine.
EN VIVOTremendo
El piloto argentino protagonizó una gran remontada tras largar 19°, finalizó noveno y aportó dos puntos para Alpine en la Fórmula 1.
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Franco Colapinto firmó su mejor actuación con Alpine en el Gran Premio de Gran Bretaña. Luego de partir desde el 19° puesto, el argentino avanzó diez posiciones y terminó noveno en Silverstone, resultado que le permitió sumar dos puntos para la escudería francesa.
El piloto argentino, que había largado desde el 19° lugar, realizó una excelente salida y en la primera vuelta ya había escalado hasta el 14° puesto, incluso protagonizando un momento de tensión con su compañero Pierre Gasly, con quien estuvo muy cerca de tocarse. Con el paso de las vueltas, mantuvo un gran ritmo de carrera y administró de buena manera los neumáticos, consolidándose en el 12° lugar antes de ingresar a boxes en la vuelta 23 para colocar neumáticos duros. Aunque la detención fue algo lenta, regresó a la pista en el 13° puesto y rápidamente volvió a meterse en la pelea.
La carrera cambió por completo en el tramo decisivo. Primero abandonó Nico Hülkenberg, lo que obligó al ingreso del Virtual Safety Car. Más tarde, Andrea Kimi Antonelli comenzó a sufrir problemas en su Mercedes y abrió la posibilidad de que Colapinto ingresara en la zona de puntos.
El golpe definitivo llegó a cuatro vueltas del final, cuando Max Verstappen se despistó y provocó la salida del Safety Car. La competencia terminó neutralizada y el argentino cruzó la meta en el 10° lugar, aunque posteriormente ascendió al 9° puesto gracias a una sanción aplicada a Antonelli. De esta manera, Colapinto sumó dos puntos para Alpine, mientras que Pierre Gasly finalizó 11° y se quedó a las puertas de la zona de puntuación.
El vencedor del Gran Premio de Gran Bretaña fue Charles Leclerc, que dominó la carrera de principio a fin. Detrás del piloto de Ferrari terminaron George Russell y Lewis Hamilton, quienes completaron el podio en Silverstone.
Para Colapinto, el noveno puesto representa uno de sus mejores resultados desde su llegada a la Fórmula 1 y una muestra de su capacidad para recuperarse luego de una clasificación adversa.
Viernes 3 de julio
Sábado 4 de julio
Domingo 5 de julio
La carrera se puede seguir en vivo desde Argentina a través de Disney+ Premium. Además, Fox Sports transmite la competencia en diferido. Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1, con un abono de US$ 7,99 por mes o US$ 70 el plan anual.
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