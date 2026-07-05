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Franco Colapinto brilló en Silverstone: terminó 9° en el GP de Gran Bretaña y sumó puntos para Alpine

Franco Colapinto brilló en Silverstone: terminó 9° en el GP de Gran Bretaña y sumó puntos para Alpine
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Franco Colapinto
Gran Bretaña

El piloto argentino protagonizó una gran remontada tras largar 19°, finalizó noveno y aportó dos puntos para Alpine en la Fórmula 1.

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Franco Colapinto firmó su mejor actuación con Alpine en el Gran Premio de Gran Bretaña. Luego de partir desde el 19° puesto, el argentino avanzó diez posiciones y terminó noveno en Silverstone, resultado que le permitió sumar dos puntos para la escudería francesa.

El piloto argentino, que había largado desde el 19° lugar, realizó una excelente salida y en la primera vuelta ya había escalado hasta el 14° puesto, incluso protagonizando un momento de tensión con su compañero Pierre Gasly, con quien estuvo muy cerca de tocarse. Con el paso de las vueltas, mantuvo un gran ritmo de carrera y administró de buena manera los neumáticos, consolidándose en el 12° lugar antes de ingresar a boxes en la vuelta 23 para colocar neumáticos duros. Aunque la detención fue algo lenta, regresó a la pista en el 13° puesto y rápidamente volvió a meterse en la pelea.

La carrera cambió por completo en el tramo decisivo. Primero abandonó Nico Hülkenberg, lo que obligó al ingreso del Virtual Safety Car. Más tarde, Andrea Kimi Antonelli comenzó a sufrir problemas en su Mercedes y abrió la posibilidad de que Colapinto ingresara en la zona de puntos.

El golpe definitivo llegó a cuatro vueltas del final, cuando Max Verstappen se despistó y provocó la salida del Safety Car. La competencia terminó neutralizada y el argentino cruzó la meta en el 10° lugar, aunque posteriormente ascendió al 9° puesto gracias a una sanción aplicada a Antonelli. De esta manera, Colapinto sumó dos puntos para Alpine, mientras que Pierre Gasly finalizó 11° y se quedó a las puertas de la zona de puntuación.

Leclerc ganó en Silverstone

El vencedor del Gran Premio de Gran Bretaña fue Charles Leclerc, que dominó la carrera de principio a fin. Detrás del piloto de Ferrari terminaron George Russell y Lewis Hamilton, quienes completaron el podio en Silverstone.

Para Colapinto, el noveno puesto representa uno de sus mejores resultados desde su llegada a la Fórmula 1 y una muestra de su capacidad para recuperarse luego de una clasificación adversa.

Franco Colapinto corre el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: la carrera, minuto a minuto

¡LA CARRERA TERMINA EN SAFETY CAR!

Franco Colapinto finalizó 9° y sumó dos puntos con Alpine.

¡Franco Colapinto avanza!

Alpine llamó a Gasly a los boxes y el argentino se ubica 10°. No obstante, Kimi Antonelli tiene una penalización de cinco segundos y podría escalar un puesto más.

Vuelta 48/52: ¡Colapinto a boxes y Gasly se queda en pista!

En un dramático desenlace en Silvertone, el argentino puso goma roja para la reanudación de la carrera. El francés optó por mantenerse fuera de los pits: quedó 10° y el pilarense 11°.

¡MAX VERSTAPPEN SE FUE DE LA PISTA Y HAY SAFETY CAR A CUATRO VUELTAS PARA EL FINAL!

Ahora Franco Colapinto se ubica 10°.

Vuelta 43/52: Antonelli sigue con problemas y Colapinto se ilusiona

El italiano continúa en la pista con daños en su monoplaza. El argentino podría subir al 10° lugar en caso de que abandone el Mercedes.

Vuelta 39/52: ¡SE QUEDÓ HULKENBERG Y HAY VSC!

Vuelta 23/52: ¡FRANCO COLAPINTO A BOXES!

El argentino montó neumáticos duros. El tiempo en el cambio de pits fue algo lento y regresó 13°.

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Franco Colapinto sigue con mucho ritmo y se ubica 13° luego de las primeras 10 vueltas

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Franco Colapinto, presente en la carrera de Lego

El desempeño de Franco Colapinto en la carrera sprint: terminó 12º

Cómo le fue a Franco Colapinto en la Práctica Libre

El fin de semana de Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

  • Práctica libre: 11°
  • Clasificación Sprint: 14°

Sábado 4 de julio

  • Carrera Sprint: 12°
  • Clasificación: 19°

Domingo 5 de julio

  • Carrera: 11.00 (hora de Argentina)

Dónde ver el GP de Gran Bretaña

La carrera se puede seguir en vivo desde Argentina a través de Disney+ Premium. Además, Fox Sports transmite la competencia en diferido. Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1, con un abono de US$ 7,99 por mes o US$ 70 el plan anual.

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