Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: Alpine prepara el regreso en Países Bajos

El equipo tiene previsto introducir un paquete de actualizaciones en sus dos monoplazas, con modificaciones destinadas principalmente a mejorar el comportamiento general del auto. Steve Nielsen, director del equipo, ya había adelantado que las nuevas piezas serían importantes para intentar incrementar el rendimiento. Uno de los principales inconvenientes detectados está relacionado con el comportamiento aerodinámico del monoplaza.

EN VIVO GP de Hungría: Franco Colapinto busca sumar con Alpine

Según explicó The Race, Alpine trabaja especialmente sobre el “equilibrio aerodinámico inconsistente” que mostró el A526. Entre las dificultades identificadas aparecen una parte trasera inestable al momento de ingresar a las curvas y acelerar, problemas de tracción y subviraje en la zona media de las curvas.

“Una parte trasera muy inestable al entrar en las curvas, al acelerar, una tracción deficiente y el subviraje a mitad de curva son los principales problemas que Gasly ha mencionado y que espera que se solucionen”, informó el medio especializado.

Franco Colapinto vuelve con 19 puntos en el campeonato

El argentino tendrá por delante una segunda mitad de temporada en la que buscará seguir sumando unidades y ayudar a Alpine a recuperar terreno en la zona media de la Máxima. Durante las primeras once fechas del campeonato, Franco consiguió sus mejores resultados en Canadá y Miami.

En el Gran Premio canadiense finalizó sexto, mientras que en Estados Unidos terminó séptimo. Además, logró sumar puntos en Gran Bretaña, China y Bélgica, donde terminó noveno, décimo y décimo, respectivamente. Con esos resultados, el piloto argentino acumula 19 puntos en el campeonato y se convirtió en una pieza importante dentro de la pelea en el Campeonato de Constructores.

Antes de viajar a Países Bajos, el pilarense tiene previsto pasar por la fábrica, donde participará de distintas actividades relacionadas con el equipo. También utilizará el simulador para recuperar sensaciones y prepararse para las características del circuito de Zandvoort.

Los días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 07:30.

Clasificación de la Sprint: 11:30.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 07:00.

Clasificación del Gran Premio: 11:00.

Domingo 23 de agosto

Carrera principal: 10:00.

De esta manera, Franco Colapinto volverá a competir oficialmente después de un largo descanso y afrontará en Zandvoort el primer desafío de la segunda mitad de la temporada. Con un Alpine renovado y actualizaciones importantes en camino, el argentino buscará retomar el ritmo y continuar sumando puntos en la Fórmula 1.