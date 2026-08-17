Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: Alpine prepara el regreso en Países Bajos
El piloto argentino regresará este fin de semana después del receso de verano. La escudería francesa prepara mejoras para el A526.
La espera está llegando a su fin para Franco Colapinto. Después de casi un mes sin actividad oficial por el receso de verano de la Fórmula 1, el piloto argentino volverá a subirse al Alpine A526 este fin de semana para disputar el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la duodécima fecha del campeonato. La cita en el circuito de Zandvoort tendrá además un atractivo adicional: contará con formato Sprint.
El regreso ya comenzó a palpitarse en las redes sociales. El propio Franco había anticipado el final de sus días de descanso con una particular publicación: “Se terminó la joda, dale que volvemos”. La escudería franesa, por su parte, eligió justamente al argentino para anunciar que la pausa quedó atrás y que la escudería francesa vuelve a competir.
“¡Estamos de vuelta! Listos para volver a competir en el #DutchGP”, publicó el equipo junto a una fotografía del piloto nacido en Pilar. Poco después, la escudería también compartió una imagen en la que aparecen sus dos corredores, Colapinto y Pierre Gasly, acompañada por una pregunta para sus seguidores: “Reunidos. ¿Quién está emocionado de ver a estos dos de vuelta en la pista?”.
Las condiciones climáticas también podrían jugar un papel importante: el pronóstico anticipa posibilidades de lluvia durante los primeros días del evento, especialmente el viernes. Para el sábado también se esperan condiciones inestables y posibles chaparrones, una situación que podría modificar las estrategias de los equipos.
Alpine busca mejorar su rendimiento en la segunda mitad
El parate llegó en un momento importante. La primera parte de la temporada no terminó de la mejor manera para el equipo de Enstone, que perdió el quinto puesto del Campeonato de Constructores frente a Racing Bulls después del Gran Premio de Hungría. Por eso, el receso sirvió también como una oportunidad para reorganizarse y trabajar en los problemas que presentó el A526 durante las primeras carreras del año.
El equipo tiene previsto introducir un paquete de actualizaciones en sus dos monoplazas, con modificaciones destinadas principalmente a mejorar el comportamiento general del auto. Steve Nielsen, director del equipo, ya había adelantado que las nuevas piezas serían importantes para intentar incrementar el rendimiento. Uno de los principales inconvenientes detectados está relacionado con el comportamiento aerodinámico del monoplaza.
Según explicó The Race, Alpine trabaja especialmente sobre el “equilibrio aerodinámico inconsistente” que mostró el A526. Entre las dificultades identificadas aparecen una parte trasera inestable al momento de ingresar a las curvas y acelerar, problemas de tracción y subviraje en la zona media de las curvas.
“Una parte trasera muy inestable al entrar en las curvas, al acelerar, una tracción deficiente y el subviraje a mitad de curva son los principales problemas que Gasly ha mencionado y que espera que se solucionen”, informó el medio especializado.
Franco Colapinto vuelve con 19 puntos en el campeonato
El argentino tendrá por delante una segunda mitad de temporada en la que buscará seguir sumando unidades y ayudar a Alpine a recuperar terreno en la zona media de la Máxima. Durante las primeras once fechas del campeonato, Franco consiguió sus mejores resultados en Canadá y Miami.
En el Gran Premio canadiense finalizó sexto, mientras que en Estados Unidos terminó séptimo. Además, logró sumar puntos en Gran Bretaña, China y Bélgica, donde terminó noveno, décimo y décimo, respectivamente. Con esos resultados, el piloto argentino acumula 19 puntos en el campeonato y se convirtió en una pieza importante dentro de la pelea en el Campeonato de Constructores.
Antes de viajar a Países Bajos, el pilarense tiene previsto pasar por la fábrica, donde participará de distintas actividades relacionadas con el equipo. También utilizará el simulador para recuperar sensaciones y prepararse para las características del circuito de Zandvoort.
Los días y horarios del Gran Premio de Países Bajos
Viernes 21 de agosto
- Práctica libre 1: 07:30.
- Clasificación de la Sprint: 11:30.
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00.
- Clasificación del Gran Premio: 11:00.
Domingo 23 de agosto
- Carrera principal: 10:00.
De esta manera, Franco Colapinto volverá a competir oficialmente después de un largo descanso y afrontará en Zandvoort el primer desafío de la segunda mitad de la temporada. Con un Alpine renovado y actualizaciones importantes en camino, el argentino buscará retomar el ritmo y continuar sumando puntos en la Fórmula 1.
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