Impresionante largada de Franco Colapinto en Silverstone: ganó cinco posiciones en la primera vuelta

El arranque volvió a dejar en evidencia una de las principales virtudes de Colapinto: su capacidad para ganar posiciones en los primeros metros de competencia, incluso partiendo desde el fondo de la parrilla. Ahora, el desafío del argentino será sostener el ritmo en Silverstone e intentar seguir avanzando para sumar un buen resultado en una carrera que recién comienza.