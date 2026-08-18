Franco Colapinto adelanta a Gasly: el particular ranking de la Fórmula 1 que destaca al argentino

La regularidad, una de las claves de Franco Colapinto

Una de las características que permitió al argentino ubicarse tan alto en este ranking fue justamente su continuidad en pista. El joven de 22 años logró finalizar todas las carreras que disputó durante la temporada 2026, una particularidad que solamente unos pocos pilotos pueden exhibir después de la primera mitad del campeonato.

En una categoría donde los abandonos pueden producirse por accidentes, problemas mecánicos o incidentes con otros competidores, completar cada Gran Premio representa un dato significativo. Y el registro elaborado por la Máxima refleja justamente esa capacidad del argentino para mantenerse en competencia.

Gasly, por su parte, tuvo un abandono que terminó influyendo directamente en la diferencia con su compañero. El francés no pudo completar el Gran Premio de Miami después de verse involucrado en un fuerte accidente provocado por Liam Lawson. Esa carrera sin finalizar hizo que perdiera una importante cantidad de vueltas respecto de Colapinto.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en Fórmula 1

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 07:30.

Clasificación de la Sprint: 11:30.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 07:00.

Clasificación del Gran Premio: 11:00.

Domingo 23 de agosto