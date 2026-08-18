Franco Colapinto adelanta a Gasly: el particular ranking de la Fórmula 1 que destaca al argentino
El piloto argentino aparece tercero entre los que más vueltas completaron en la temporada 2026, apenas por detrás de Lewis Hamilton y Kimi Antonelli.
La Fórmula 1 se prepara para dejar atrás el receso y volver a poner en marcha su temporada 2026. Mientras los equipos ultiman detalles para el Gran Premio de Países Bajos, que marcará el regreso de la actividad oficial, la categoría difundió un particular ranking que tiene a Franco Colapinto como uno de sus principales protagonistas y que, además, le permite al argentino quedar por encima de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.
La clasificación toma como parámetro la cantidad de vueltas que cada piloto completó durante las carreras disputadas en la primera parte del campeonato. Aunque no se trata de una tabla vinculada directamente con los puntos del campeonato ni con el rendimiento de los monoplazas, sí sirve para mostrar la regularidad que tuvieron los distintos corredores a lo largo de las primeras competencias del año.
En ese listado, Colapinto ocupa el tercer puesto con un total de 665 vueltas completadas. El argentino solamente es superado por Lewis Hamilton, que acumula 673 giros, y por Kimi Antonelli, líder de este particular registro con 668 vueltas.
El dato adquiere todavía mayor relevancia al compararlo con su compañero en Alpine: Gasly aparece bastante más atrás, en la séptima posición, con 615 vueltas. La diferencia entre ambos es de 50 giros y encuentra una explicación principalmente relacionada con la capacidad del pilarense para completar todas las competencias que disputó hasta el momento.
La regularidad, una de las claves de Franco Colapinto
Una de las características que permitió al argentino ubicarse tan alto en este ranking fue justamente su continuidad en pista. El joven de 22 años logró finalizar todas las carreras que disputó durante la temporada 2026, una particularidad que solamente unos pocos pilotos pueden exhibir después de la primera mitad del campeonato.
En una categoría donde los abandonos pueden producirse por accidentes, problemas mecánicos o incidentes con otros competidores, completar cada Gran Premio representa un dato significativo. Y el registro elaborado por la Máxima refleja justamente esa capacidad del argentino para mantenerse en competencia.
Gasly, por su parte, tuvo un abandono que terminó influyendo directamente en la diferencia con su compañero. El francés no pudo completar el Gran Premio de Miami después de verse involucrado en un fuerte accidente provocado por Liam Lawson. Esa carrera sin finalizar hizo que perdiera una importante cantidad de vueltas respecto de Colapinto.
Cuándo vuelve a correr Colapinto en Fórmula 1
Viernes 21 de agosto
- Práctica libre 1: 07:30.
- Clasificación de la Sprint: 11:30.
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00.
- Clasificación del Gran Premio: 11:00.
Domingo 23 de agosto
- Carrera principal: 10:00.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario