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Franco Colapinto en el GP de Barcelona de Fórmula 1: en vivo minuto a minuto

Franco Colapinto en el GP de Barcelona

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Franco Colapinto disputa este fin de semana el Gran Premio de Barcelona en la Fórmula 1. Todos los detalles

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La séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa a toda marcha y genera gran expectativa. Este sábado se desarrolla la esperada clasificación del Gran Premio de Barcelona, donde el piloto argentino Franco Colapinto busca destacarse con su monoplaza del equipo Alpine.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Barcelona

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Franco Colapinto terminó 14° la Práctica Libre 3 del GP de Barcelona

El piloto argentino, a bordo de su monoplaza de la escudería Alpine, detuvo el cronómetro en 1:17.625 tras completar 14 giros en el circuito de Montmeló.

La sesión se disputó bajo condiciones de calor extremo y alta degradación de neumáticos, en la que Colapinto logró bajar casi un segundo sus marcas del viernes y se mantuvo por delante de su compañero Pierre Gasly durante gran parte de la tanda.

Sin embargo, el francés cerró una última vuelta rápida sobre el final que lo relegó al 13° puesto por apenas 42 milésimas de diferencia.

La práctica se vio interrumpida por una bandera roja provocada por Valtteri Bottas, quien perdió los frenos de su Cadillac y quedó encallado en la grava.

George Russell lideró la clasificación general con su Mercedes (1:15.679), seguido por Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari.

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¿Cómo le fue a Colapinto en las prácticas previas?

IMPORTANTE: Contundente autocrítica de Colapinto en Barcelona: "No recuerdo un viernes tan malo"

El piloto argentino llega con el objetivo de lograr una buena posición de largada para la competencia oficial. Durante las sesiones iniciales, experimentó las siguientes situaciones en pista:

  • El pilarense finalizó 10° y 15° en las dos prácticas libres disputadas durante el día viernes.

  • A pesar de que su rendimiento estuvo lejos de la punta, lo más positivo de la jornada fue que no tuvo problemas con su vehículo A526.

  • Logró terminar por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly (17° y 16°), en ambas sesiones.

  • El británico Lando Norris registró el mejor tiempo de la jornada gracias a una fenomenal vuelta de 1:15.425.

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¿A qué hora es la clasificación de la Fórmula 1 hoy?

El campeonato mundial, que actualmente tiene como líder absoluto de la tabla a Kimi Antonelli, celebrará la qualy de la séptima carrera del año. Los horarios confirmados para seguir la definición a lo largo del continente son:

  • Argentina, Brasil y Uruguay: 11:00 horas.

  • Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 10:00 horas.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 09:00 horas.

  • México: 08:00 horas.

¿Dónde ver en vivo la transmisión y cómo es el Circuito de Barcelona?

Para no perderse ningún detalle de este Gran Premio europeo, los fanáticos deben tener en cuenta las opciones de televisación y las exigencias técnicas que la pista le demandará a los corredores:

  • Televisión: La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina a través de la pantalla de Fox Sports (Canales 25 y 106 de Cablevisión, 105 y 1605 de DirecTV, 101 y 1013 de Telecentro).

  • Streaming y Plataformas: Se podrá seguir de manera online a través de Disney+, la cual se contrata por un costo de $10.549 final por mes.

  • Características de la pista: El Circuito de Barcelona, inaugurado en 1991, posee 4.655 km de longitud y un total de 16 curvas, siendo los giros 3 y 9 los más desafiantes.

  • Desafío para los autos: El trazado es una pista de alta exigencia que requiere una gran carga aerodinámica a los monoplazas y una gestión muy cuidadosa de los neumáticos a lo largo de sus 66 vueltas.

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