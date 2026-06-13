Franco Colapinto en el GP de Barcelona de Fórmula 1: en vivo minuto a minuto

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Franco Colapinto terminó 14° la Práctica Libre 3 del GP de Barcelona

El piloto argentino, a bordo de su monoplaza de la escudería Alpine, detuvo el cronómetro en 1:17.625 tras completar 14 giros en el circuito de Montmeló.

La sesión se disputó bajo condiciones de calor extremo y alta degradación de neumáticos, en la que Colapinto logró bajar casi un segundo sus marcas del viernes y se mantuvo por delante de su compañero Pierre Gasly durante gran parte de la tanda.

Sin embargo, el francés cerró una última vuelta rápida sobre el final que lo relegó al 13° puesto por apenas 42 milésimas de diferencia.

La práctica se vio interrumpida por una bandera roja provocada por Valtteri Bottas, quien perdió los frenos de su Cadillac y quedó encallado en la grava.

George Russell lideró la clasificación general con su Mercedes (1:15.679), seguido por Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari.