Contundente autocrítica de Colapinto en Barcelona: "No recuerdo un viernes tan malo"

El argentino explicó que los problemas aumentaban con el paso de las vueltas y que el rendimiento del auto se alejaba cada vez más del mostrado por los equipos líderes. “Hay mucho por entender a la noche, tratar de dar un paso grande con el equipo. En ritmo carrera estamos a años luz, el auto está inmanejable. Íbamos cuatro o cinco segundos más lentos que los de punta. En ritmo de carrera fue mucho peor porque se agrandaban los problemas. No me acuerdo de un viernes tan malo, este año no hubo”, señaló.

Uno de los aspectos que más inquieta al equipo es que todavía no existe una explicación clara sobre el origen de las dificultades. Colapinto reconoció que Alpine deberá analizar una gran cantidad de información antes de la actividad del sábado para determinar si el problema está vinculado a la puesta a punto elegida o si responde a condiciones propias del circuito y la temperatura.

colapinto barcelona alpine

“Ojalá sea el setup y no por el calor que hace o la pista porque de ser así será un fin de semana duro”, comentó el argentino. La incertidumbre es uno de los factores que más preocupa dentro de la estructura francesa, ya que dificulta encontrar soluciones rápidas para mejorar el rendimiento. Frente a ese escenario, el piloto adelantó que el equipo estudia realizar modificaciones importantes antes de la clasificación. “Trataremos de hacer cambios agresivos y arriesgados para mañana porque estamos mal. Estamos muy sorprendidos para mal”, reconoció.

Otro de los inconvenientes detectados durante la jornada estuvo relacionado con la falta de adherencia en distintos sectores de la pista. Según explicó Colapinto, el monoplaza presenta problemas tanto en el ingreso como en el tránsito por las curvas, lo que impide aprovechar correctamente el potencial de los neumáticos. “No sé, no estoy seguro de nada, el auto se sintió muy mal en la entrada y en el tránsito de curva no podemos extraer algo en la goma, no tenemos grip”, detalló.

Esa falta de agarre genera además un desgaste excesivo de los compuestos, una situación especialmente delicada pensando en la carrera. El argentino incluso ironizó sobre la magnitud del problema al referirse a la degradación de los neumáticos. “Hay que entender por qué se gasta tanto la goma porque vamos a tener que hacer 30 paradas el domingo”, expresó, evidenciando la preocupación existente dentro del equipo.

gasly colapinto alpine

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona

La actividad oficial comenzó este viernes 12 de junio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica se desarrolló entre las 8:30 y las 9:30, mientras que la segunda tuvo lugar entre las 12:00 y las 13:00.

El sábado 13 será el turno de la tercera práctica libre, programada entre las 7:30 y las 8:30. Horas más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, que comenzará a las 11:00 y definirá el orden de partida para la carrera principal. Finalmente, el domingo 14 de junio se disputará el Gran Premio desde las 10:00 de la mañana, horario de Argentina.

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8:30 - 9.30

8:30 - 9.30 Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

07:30 - 08:30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10:00