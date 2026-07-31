La nominación a un importante premio que recibió Franco Colapinto en la Fórmula 1
El argentino quedó entre los candidatos al premio “Overtake of the Month” por la maniobra que protagonizó en el Gran Premio de Bélgica.
Franco Colapinto recibió un nuevo reconocimiento por parte de la Fórmula 1 después de su actuación en el Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino fue incluido entre los candidatos al premio “Sobrepaso del Mes” correspondiente a julio, gracias a una espectacular maniobra que protagonizó durante la carrera disputada en Spa-Francorchamps.
En aquella acción, el representante de Alpine consiguió adelantar de manera consecutiva a Pierre Gasly y Liam Lawson, una maniobra que le permitió avanzar posiciones y finalizar en el décimo puesto. La nominación representa un reconocimiento importante, especialmente porque se trata de la primera vez que la máxima categoría del automovilismo lo incluye entre los candidatos a este premio.
Aunque el argentino tuvo algunas dificultades durante las últimas competencias, logró protagonizar actuaciones que llamaron la atención y demostraron su capacidad para aprovechar las oportunidades que aparecen durante una carrera. El adelantamiento en el país europeo fue uno de los momentos más destacados de su participación.
La maniobra por la que Franco Colapinto fue nominado en la Fórmula 1
Colapinto se encontró en una situación favorable y decidió atacar. En pocos segundos, logró superar primero a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y posteriormente a Liam Lawson, piloto de Racing Bulls. La maniobra tuvo la particularidad de que el argentino consiguió avanzar sobre ambos en una misma secuencia, algo que generó una importante repercusión entre los seguidores de la categoría.
El resultado final también tuvo un valor especial. Después de la maniobra, el argentino pudo mantenerse en el décimo lugar y sumar una posición que le permitió cerrar una carrera positiva en medio de una temporada que tuvo diferentes dificultades para Alpine.
Las imágenes del adelantamiento rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales. Los fanáticos destacaron la agresividad y precisión con la que el argentino llevó adelante la maniobra y varios usuarios consideraron que podía estar entre los mejores sobrepasos de la temporada.
Vota el público: los otros sobrepasos contra los que compite el argentino
El premio se define mediante el voto de los fanáticos y el joven de 23 años tendrá una competencia de alto nivel. Además de su doble adelantamiento en Bélgica, fueron seleccionadas otras cuatro maniobras protagonizadas por pilotos de enorme jerarquía.
Entre ellas se encuentra un sobrepaso de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en Hungría, una maniobra de Hamilton sobre Arvid Lindblad en el mismo Gran Premio, otro adelantamiento de Verstappen sobre Isack Hadjar en Silverstone y una acción de Liam Lawson sobre Oscar Piastri y Lindblad en Austria.
Durante las primeras horas de la votación, la acción protagonizada por Colapinto comenzó a ubicarse entre las preferidas por los fanáticos. El adelantamiento del argentino compitió especialmente de cerca con la maniobra de Verstappen sobre Hamilton, lo que demuestra el impacto que tuvo su actuación entre los seguidores de la categoría. El respaldo de los fanáticos argentinos podría convertirse en un factor importante.
Los interesados en participar deberán ingresar al sitio oficial de la Fórmula 1, crear una cuenta y seleccionar su maniobra favorita. La votación permanecerá abierta hasta el 5 de agosto, por lo que el pilarense todavía tiene varios días para recibir el respaldo de sus seguidores. Mientras disfruta del receso de verano europeo y espera el regreso de la actividad, el piloto argentino sumó así una nueva noticia positiva.
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