Habló el apuntado por revelar el perfil de Franco Colapinto en una app de citas: "Jamás..."

El pronunciamiento llegó en un momento en el que la supuesta aparición de Colapinto en una plataforma de citas generaba un intenso debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios daban por terminada la relación con Maia Reficco, otros cuestionaban la difusión de información vinculada a la vida privada del piloto y buscaban identificar al responsable de la filtración.

Hasta el momento, ni Franco Colapinto ni Maia Reficco realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la autenticidad de la captura difundida ni para aclarar cuál es el estado actual de su vínculo.