Habló el apuntado por revelar el perfil de Franco Colapinto en una app de citas: "Jamás..."
En medio de la polémica, una persona del entorno de la actriz salió a responder las acusaciones y dio su versión de los hechos.
Las versiones sobre una presunta separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco sumaron un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que se viralizara la captura de un supuesto perfil del piloto en una exclusiva aplicación de citas para celebridades. La imagen se propagó rápidamente por las redes sociales y dio lugar a especulaciones.
En medio de la repercusión, distintos usuarios comenzaron a señalar a Joaquín Reficco Viqueira, hermano de la actriz, como el supuesto responsable de haber hecho circular la captura. Según las versiones que se difundieron, el actor de Margarita habría utilizado una cuenta secundaria para enviar la imagen en alta calidad a un reconocido periodista de espectáculos, una acusación que generó un fuerte revuelo entre los seguidores del piloto.
Ante la magnitud que tomó la situación, Joaquín decidió utilizar sus historias de Instagram para responder públicamente a las versiones y desmentir cualquier tipo de participación en la difusión del material. A través de dos publicaciones, negó estar involucrado en la filtración y buscó ponerle fin a las especulaciones que lo ubicaban en el centro de la polémica.
Qué dijo el hermano de Maia Reficco
Como primera reacción, el joven recurrió al humor para cuestionar la autenticidad de las supuestas capturas que lo involucraban. En una historia escribió: “Jamás empezaría un mensaje con mayúsculas. #FAKENEWS”, dejando entrever que las conversaciones que circulaban en las redes habían sido manipuladas y no eran reales.
Más tarde amplió su descargo con un mensaje en el que defendió tanto a su familia como el respeto por la vida privada de las personas. “Ni yo ni nadie de mi familia jamás filtraría absolutamente nada de la privacidad de mi hermana ni de nadie. Así que, porfa, dejen de inventar/asumir cosas para empujar esta narrativa porque no somos así. Tenemos todo el respeto por la intimidad ajena (y la nuestra)”, expresó.
El pronunciamiento llegó en un momento en el que la supuesta aparición de Colapinto en una plataforma de citas generaba un intenso debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios daban por terminada la relación con Maia Reficco, otros cuestionaban la difusión de información vinculada a la vida privada del piloto y buscaban identificar al responsable de la filtración.
Hasta el momento, ni Franco Colapinto ni Maia Reficco realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la autenticidad de la captura difundida ni para aclarar cuál es el estado actual de su vínculo.
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