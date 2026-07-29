Franco Colapinto hace historia en la Fórmula 1: logró entrar a un top muy destacado
El argentino completó las 28 carreras que disputó desde su debut con Alpine y se metió en un selecto ranking histórico de la máxima categoría.
Franco Colapinto continúa escribiendo páginas importantes en la Fórmula 1. Más allá de que Alpine atraviesa una temporada irregular, el piloto argentino alcanzó una marca que lo coloca entre los nombres más consistentes de la historia de la categoría: terminó las 28 carreras que largó desde su debut y ya integra el Top 11 histórico de mayor cantidad de Grandes Premios consecutivos finalizados.
La estadística, elaborada por Big Data F1, contempla únicamente las competencias en las que el piloto tomó la salida y excluye tanto las Sprint como el Gran Premio de Gran Bretaña 2025, donde Colapinto no pudo largar por problemas mecánicos. De esta manera, el bonaerense acumula un impecable registro de 28 largadas y 28 banderas a cuadros: 17 durante la temporada 2025 y otras 11 en el actual campeonato. Una muestra de regularidad y fiabilidad poco habitual en una disciplina donde los abandonos forman parte de la rutina.
El listado histórico es liderado por Lewis Hamilton, que alcanzó 62 carreras consecutivas terminadas entre 2018 y 2021. Detrás aparecen Oscar Piastri (44), Max Verstappen (43), George Russell (40), Kimi Räikkönen (38), Daniel Ricciardo (34), Nick Heidfeld (33), Carlos Sainz Jr. (31), y con 29 figuran Fernando Alonso y Charles Leclerc. El argentino comparte el undécimo lugar con Esteban Ocon.
Solidez y consistencia, una de las mayores virtudes de Franco Colapinto
Pero la consistencia del argentino no termina allí. En lo que va de la temporada 2026, suma 621 vueltas completadas y es el tercer piloto con más kilómetros recorridos en carrera, solo por detrás de Hamilton (629) y del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (624). Incluso en un fin de semana complicado como el Gran Premio de Hungría, donde finalizó 15°, Colapinto dejó un dato llamativo: fue el único piloto de toda la parrilla que completó la carrera sin realizar cambios de neumáticos, una estrategia que evidenció el buen manejo de los compuestos, aunque no alcanzó para pelear por los puntos.
El argentino también mantiene una presencia destacada en el Power Rankings oficial de la Fórmula 1, donde un panel de especialistas evalúa el rendimiento individual de cada piloto. Allí aparece décimo en la clasificación general de la temporada, con una calificación promedio de 6,1.
Lejos de tomarse vacaciones, Colapinto ya volvió al trabajo. El piloto de Alpine participa esta semana de los ensayos de Pirelli en Hungría con los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 en 2027 y, de hecho, fue el más rápido en la primera jornada de pruebas. Después de completar esos ensayos, tendrá apenas algunos días de descanso antes de comenzar la preparación para la segunda mitad del campeonato, que se reanudará el próximo 21 de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos.
A los 23 años, Colapinto sigue acumulando experiencia, kilómetros y récords. Y mientras Alpine busca darle un auto más competitivo, el argentino ya demostró una cualidad que distingue a los grandes pilotos: siempre llega al final.
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