Franco Colapinto hace historia en la Fórmula 1: logró entrar a un top muy destacado

Lejos de tomarse vacaciones, Colapinto ya volvió al trabajo. El piloto de Alpine participa esta semana de los ensayos de Pirelli en Hungría con los neumáticos que utilizará la Fórmula 1 en 2027 y, de hecho, fue el más rápido en la primera jornada de pruebas. Después de completar esos ensayos, tendrá apenas algunos días de descanso antes de comenzar la preparación para la segunda mitad del campeonato, que se reanudará el próximo 21 de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos.

A los 23 años, Colapinto sigue acumulando experiencia, kilómetros y récords. Y mientras Alpine busca darle un auto más competitivo, el argentino ya demostró una cualidad que distingue a los grandes pilotos: siempre llega al final.