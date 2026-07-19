Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: minuto a minuto

El otro beneficiado por las sanciones fue justamente Colapinto, ya que el francés Isack Hadjar también retrocederá en el orden de salida tras recibir una penalización de 15 puestos. El piloto, que había clasificado décimo, utilizó la Q3 para darle rebufo a Verstappen en una estrategia de equipo y no registró tiempo en el último segmento de la clasificación. Con este escenario, George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) ocuparán la segunda fila de la parrilla, mientras que Lewis Hamilton partirá desde el quinto lugar. El británico protagonizó un fuerte accidente en la tercera sesión de entrenamientos, aunque los trabajos realizados por Ferrari no implicaron modificaciones que le hicieran perder posiciones en la grilla.