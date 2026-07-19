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Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: minuto a minuto
Este domingo se disputará la décima fecha de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 que tiene a Kimi Antonelli como líder. Conocé lo que debés saber.
EN VIVO
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11:23
Gasly recorta la distancia a medio segundo y pelea la décima posición con Colapinto.
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11:19
Franco Colapinto se mantiene en el décimo puesto a cinco vueltas del final
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11:03
¡IMPRESIONANTE MANIOBRA DE COLAPINTO QUE ADELANTA DOS POSICIONES Y SE UBICA EN LOS PUNTOS!
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11:01
Gran maniobra de Franco Colapinto que supera a Nico Hülkenberg y ahora está 12°
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10:48
Franco Colapinto recupera algunas posiciones y ahora se ubica 13°
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10:48
VIRTUAL SAFETY CAR
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10:38
Franco Colapinto frenó en Boxes y ahora está 15°
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10:30
Gasly superó a Colapinto y el argentino cayó al décimo puesto
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10:17
SE REINICIA LA CARRERA
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10:08
Gran largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: ganó tres posiciones y se ubica octavo
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10:06
¡HAY SAFETY CAR EN LA VUELTA 2!
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10:01
¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA!
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10:01
El mensaje de Franco Colapinto para los hinchas argentinos antes de la carrera
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09:22
Franco Colapinto llegó al circuito y se prepara para la carrera
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09:07
Así será la largada del Gran Premio de Bélgica
Franco Colapinto recibió una buena noticia de cara al Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El piloto argentino, que había finalizado 13° en la clasificación disputada este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps, avanzó dos posiciones en la grilla y largará 11° este domingo desde las 10 (hora argentina), producto de las sanciones que recibieron algunos de sus rivales.
La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato mundial, que compartirá la primera fila con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Por su parte, Colapinto quedó a las puertas del Top 10 y buscará aprovechar las oportunidades que le presente la carrera para intentar sumar puntos.
Uno de los grandes protagonistas de la clasificación fue el británico Lando Norris. El piloto de McLaren había terminado tercero, pero deberá cumplir una penalización de 10 puestos luego de que su equipo instalara una cuarta unidad electrónica de potencia en el monoplaza, superando el límite reglamentario permitido para la temporada. De esta manera, caerá hasta el 13° lugar de la grilla.
El otro beneficiado por las sanciones fue justamente Colapinto, ya que el francés Isack Hadjar también retrocederá en el orden de salida tras recibir una penalización de 15 puestos. El piloto, que había clasificado décimo, utilizó la Q3 para darle rebufo a Verstappen en una estrategia de equipo y no registró tiempo en el último segmento de la clasificación. Con este escenario, George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) ocuparán la segunda fila de la parrilla, mientras que Lewis Hamilton partirá desde el quinto lugar. El británico protagonizó un fuerte accidente en la tercera sesión de entrenamientos, aunque los trabajos realizados por Ferrari no implicaron modificaciones que le hicieran perder posiciones en la grilla.
Los diez primeros lugares de la clasificación los completaron Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (RB), Gabriel Bortoleto (Audi), Liam Lawson (RB) y Pierre Gasly (Alpine), quien también se vio beneficiado por las sanciones aplicadas a Norris y Hadjar. Con dos posiciones ganadas antes de largar, Colapinto tendrá una gran oportunidad para acercarse a la zona de puntos en uno de
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: minuto a minuto
Cómo es el Circuito del Gran Premio de Bélgica
El circuito de Spa-Francorchamps es el más extenso del calendario y uno de los más icónicos de la categoría. Construido en 1921 y remodelado en 1979, es uno de los siete trazados que formó parte del primer campeonato de la Máxima en 1950. Por su combinación de rectas largas y curvas rápidas y desafiantes, es una de las pistas favoritas de los pilotos. Además, posee la célebre Eau Rouge, la secuencia de curvas más famosa del mundo.
- Longitud: 7.004 km
- Vueltas: 44
- Curvas: 19
- Récord de vuelta: 1:46.286 - Valtteri Bottas (2018)
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