Risas y tensión: un periodista español intentó entrevistar a Franco Colapinto tras el Gran Premio de Bélgica

Uno que está poco manija es Franco Colapinto



Así llegó al paddock del GP de Bélgica pic.twitter.com/8s9Q0Gzqxm — minutouno (@minutounocom) July 19, 2026

En lo deportivo, el argentino largará desde la 11ª posición en Spa-Francorchamps. Si bien había finalizado 13° en la clasificación del sábado, avanzó dos lugares en la grilla gracias a las sanciones recibidas por otros pilotos. Con ese panorama, Colapinto buscará aprovechar las oportunidades que suele ofrecer el exigente circuito belga, donde las estrategias, el clima cambiante y los incidentes acostumbran a jugar un papel determinante. El gran objetivo será avanzar posiciones y volver a sumar puntos para prolongar el buen momento que atraviesa tras su destacada actuación en Silverstone.