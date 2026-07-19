Franco Colapinto, P10 en Bélgica en la previa a la final del Mundial 2026: cómo le fue a los pilotos españoles
A pocas horas de que comience el partido en Nueva Jersey, el piloto argentino de Fórmula 1 completó una enorme carrera en el circuito de Spa-Francorchamps.
Este domingo por la mañana, mientras los hinchas argentinos tachan las horas para el partido contra España, el piloto albiceleste Franco Colapinto metió un carrerón en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y sumó un condimento ideal para calentar el duelo deportivo entre ambos países.
La previa de la gran final del Mundial 2026 arrancó con una sonrisa y tonada nacional desde Europa, el pilarense superó ampliamente a sus dos contrincantes españoles: Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Al volante de su monoplaza en el mítico y exigente circuito de Spa-Francorchamps, Colapinto redondeó una sólida actuación y logró meterse en la zona de puntos al cruzar la meta en la 10° posición. Lo más llamativo de su rendimiento fue que logró imponerse con autoridad en la pista frente a los dos máximos referentes del automovilismo español.
Mientras el argentino escalaba posiciones en las vueltas finales, los corredores ibéricos sufrieron el desarrollo de la competencia: Carlos Sainz finalizó relegado en el 13° lugar, mientras que el bicampeón del mundo Fernando Alonso tuvo un domingo para el olvido y terminó 18°.
Una inyección de confianza e ilusión fierrera que se traslada directo a Nueva Jersey de cara al choque de las 16:00. ¡Que sea el primer gran triunfo del día!
Franco Colapinto llegó con la camiseta argentina y una bandera de Messi y Maradona al GP de Bélgica
Mientras millones de argentinos palpitan la final del Mundial 2026 frente a España, Franco Colapinto también afronta un domingo especial en el deporte. El piloto de Alpine disputará el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y, antes de subirse a su monoplaza, dejó una imagen que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.
El joven oriundo de Pilar llegó al paddock del circuito de Spa-Francorchamps con la camiseta de la Selección Argentina y una bandera con las imágenes de Lionel Messi y Diego Armando Maradona, en una clara muestra de apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni en la búsqueda de una nueva estrella. Sin lugar a dudas un partido que paraliza los corazones de los hinchas y que podría quedar en la historia del deporte.
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