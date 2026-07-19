Franco Colapinto, P10 en Bélgica en la previa a la final del Mundial 2026: cómo le fue a los pilotos españoles

Franco Colapinto llegó con la camiseta argentina y una bandera de Messi y Maradona al GP de Bélgica

Mientras millones de argentinos palpitan la final del Mundial 2026 frente a España, Franco Colapinto también afronta un domingo especial en el deporte. El piloto de Alpine disputará el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y, antes de subirse a su monoplaza, dejó una imagen que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

El joven oriundo de Pilar llegó al paddock del circuito de Spa-Francorchamps con la camiseta de la Selección Argentina y una bandera con las imágenes de Lionel Messi y Diego Armando Maradona, en una clara muestra de apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni en la búsqueda de una nueva estrella. Sin lugar a dudas un partido que paraliza los corazones de los hinchas y que podría quedar en la historia del deporte.