La impresionante maniobra de Franco Colapinto que le permitió sumar puntos para Alpine

Luego de una gran largada en la que avanzó tres posiciones y llegó a ubicarse octavo, la carrera se complicó para el argentino tras su ingreso a boxes y la aparición del Virtual Safety Car, que lo relegó hasta el 16° lugar. Sin embargo, lejos de resignarse, comenzó una gran remontada en el exigente circuito de Spa-Francorchamps. Tras superar con mucho esfuerzo a Nico Hülkenberg, quedó a la expectativa de la pelea entre Pierre Gasly, su compañero de equipo, y Liam Lawson, quienes luchaban por el décimo puesto.