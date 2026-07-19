La impresionante maniobra de Franco Colapinto que le permitió sumar puntos para Alpine
El piloto argentino superó en la misma acción a Pierre Gasly y Liam Lawson en Spa-Francorchamps y encaminó una gran remontada que terminó con un décimo puesto en el Gran Premio de Bélgica.
Franco Colapinto volvió a demostrar por qué es una de las grandes apariciones de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Bélgica, el piloto argentino protagonizó una maniobra espectacular que resultó determinante para terminar en el décimo puesto y sumar un valioso punto para Alpine.
Luego de una gran largada en la que avanzó tres posiciones y llegó a ubicarse octavo, la carrera se complicó para el argentino tras su ingreso a boxes y la aparición del Virtual Safety Car, que lo relegó hasta el 16° lugar. Sin embargo, lejos de resignarse, comenzó una gran remontada en el exigente circuito de Spa-Francorchamps. Tras superar con mucho esfuerzo a Nico Hülkenberg, quedó a la expectativa de la pelea entre Pierre Gasly, su compañero de equipo, y Liam Lawson, quienes luchaban por el décimo puesto.
La oportunidad apareció en uno de los sectores más rápidos del circuito. Al llegar a la recta de Kemmel, el piloto argentino vio un pequeño espacio y no dudó. Con una maniobra brillante, adelantó en la misma acción al francés y al neozelandés para quedarse con la décima posición, la última que otorgaba puntos.
El sobrepaso levantó a todos los fanáticos argentinos y fue una de las mejores maniobras de la carrera. Además, recordó a una de las acciones más icónicas de la historia reciente de la Fórmula 1: la realizada por Mika Häkkinen en el Gran Premio de Bélgica del año 2000, cuando superó a Michael Schumacher y Ricardo Zonta en el mismo sector del circuito.
La impresionante maniobra de Franco Colapinto que le permitió sumar puntos para Alpine
A partir de ese momento, Colapinto tuvo que defender su posición durante las vueltas finales ante la presión constante de Gasly, que llegó a colocarse a menos de medio segundo. El argentino mantuvo la calma, no cometió errores y cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.
La espectacular maniobra en la recta de Kemmel no solo quedó entre las mejores del Gran Premio de Bélgica, sino que también fue la acción que le permitió a Franco Colapinto volver a sumar puntos en la Fórmula 1 y seguir consolidándose como uno de los pilotos jóvenes más prometedores de la categoría.
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