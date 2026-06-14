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Franco Colapinto finalizó 8° en el Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto en el GP de Barcelona

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Franco Colapinto
Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine realizó una sólida carrera tras largar 13° y aprovechó los abandonos del final para sumar valiosos puntos.

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El Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 entregó una competencia vibrante y repleta de golpes de escena sobre el final. Lewis Hamilton se llevó todos los flashes al alcanzar su primer triunfo a los mandos de una Ferrari. El podio en territorio catalán fue completado por el Mercedes de George Russell en la segunda posición y el McLaren de Lando Norris en el tercer escalón. Sin embargo, la gran noticia para los fanáticos sudamericanos fue la sublime actuación de la escudería Alpine, que logró meter a sus dos autos en la zona de puntos gracias al séptimo puesto del francés Pierre Gasly y al octavo lugar del argentino Franco Colapinto.

El joven piloto pilarense, que inició la carrera desde el decimotercer casillero de la grilla, protagonizó una gran largada. Exprimiendo al máximo el rendimiento de sus neumáticos de compuesto blando, Colapinto trepó rápidamente hasta la 11° colocación en un inicio limpio de competencia, dejando por detrás a su compañero Gasly, quien se acomodó 12°.

Con el correr de los giros, el desarrollo planteó los primeros desafíos físicos para el monoplaza. En la vuelta 7 de las 66 pactadas, el Red Bull de Isack Hadjar demostró estar en otro nivel de rendimiento y superó con facilidad al argentino, relegándolo al 12° lugar. Poco después, en la vuelta 13, Colapinto debió ingresar a los boxes debido a que sufría una prematura degradación en sus gomas blandas; allí montó el compuesto duro y regresó a la pista en la retaguardia, en el puesto 19°.

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Lejos de resignarse, Franco comenzó a edificar su remontada. Para la vuelta 29 ya había recuperado un ritmo competitivo, marcando mejores tiempos y recortando la distancia con Gasly a menos de dos segundos. Diez giros más tarde, en la vuelta 39, el ingreso a los boxes de Arvid Lindblad le permitió al pilarense meterse de lleno en la zona puntuable al ocupar el 10° lugar, mientras sostenía la presión de Liam Lawson a 1.7 segundos por detrás.

Hacia la vuelta 50, el andar del argentino se asentó definitivamente. Pese a que Gasly se había escapado al frente a unos cinco segundos, Colapinto estiró su ventaja con respecto a Lawson (Racing Bulls) a más de 5.4 segundos, consolidando su posición en el top 10. Al alcanzar el giro 60, con Hamilton liderando con comodidad, los dos coches de Alpine transitaban con tranquilidad en el noveno y décimo puesto de la clasificación.

Cuando la carrera parecía sentenciada y restaban apenas cuatro vueltas para la bandera a cuadros, la polémica y los problemas mecánicos sacudieron la parte alta de la competencia. En la vuelta 62, el Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli se rompió abruptamente en medio de la pelea en pista con su compañero de equipo, obligándolo a abandonar y perder terreno clave en la lucha por el campeonato. En simultáneo, la Ferrari de Charles Leclerc padeció el mismo destino tras sufrir una falla en la dirección, lo que provocó el ingreso del Virtual Safety Car (VSC).

Estas dos bajas de imprevisto beneficiaron de manera directa a la escudería francesa en la vuelta 64. Gracias a los abandonos de Antonelli y Leclerc, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto ascendieron dos posiciones en el clasificador, cruzando la meta finalmente en la 7° y 8° colocación respectivamente, para sellar un domingo ideal y redondear una cosecha de puntos sobresaliente en Barcelona.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Barcelona

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¡FINAL DEL GRAN PREMIO DE BARCELONA!

Lewis Hamilton ganó por primera vez con Ferrari en la Fórmula 1. George Russell de Mercedes y Lando Norris de McLaren completaron el podio. Alpine completó una sublime actuación al sumar puntos con Piere Gasly en el séptimo lugar y Franco Colapinto en el octavo. Andrea Kimi Antonelli tuvo que abandonar y perdió terreno en la pelea por el título.

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Vuelta 64/66: ¡Festeja Alpine por los abandonos!

La baja de Antonelli y Leclerc le permitieron a Gasly y Colapinto subir dos lugares.

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Vuelta 62/66: ¡SE QUEDARON ANTONELLI Y LECLERC!

El Mercedes del italiano se rompió en plena pelea con su compañero de Mercedes. Al Ferrari le pasó los mismo con una falla en la dirección. VSC en pista.

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Vuelta 50/66: Colapinto gira en un gran ritmo y se asienta en el 10° lugar

Más allá de que Gasly se alejó a cinco segundos, el argentino de Alpine le sacó más de 5.4 segundos a Liam Lawson de Racing Bulls.

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Vuelta 39/66: Colapinto marcha 10°

Arvid Lindblad ingresó a boxes y el argentino se metió en la zona de puntos. Pierre Gasly debe una parada y podría subir un puesto más. Liam Lawson está 1.7 segundos por detrás.

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Vuelta 34/66: Franco Colapinto tuvo una leve salida de pista en la curva 1

El argentino estaba con un ritmo sublime y, al apretar a su compañero Gasly por el 10°, se fue de largo. Recuperó rápidamente su lugar en la pista.

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Vuelta 29/66: Franco Colapinto recuperó el ritmo

Tras varias vueltas con tiempos bajos, el argentino ya está a menos de dos segundos de Pierre Gasly.

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Vuelta 13/66: ¡Franco Colapinto a boxes!

El argentino estaba sufriendo con la degradación de los blandos y montó los duros para volver a la pista 19°. George Russell de Mercedes y Max Verstappen también entraron.

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Vuelta 7/66: Hadjar adelantó a Franco Colapinto

El Red Bull está a otro nivel del Alpine y el francés superó fácilmente al argentino de Alpine, que cayó al 12° lugar.

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Franco Colapinto se ubica 11° en el Gran Premio de Barcelona

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¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE BARCELONA!

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FINAL DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE BARCELONA!

George Russell se adueñó de la pole position tras marcar un impresionante tiempo de 1:14.679. A su lado partirá Lewis Hamilton, que llevó a Ferrari hasta la primera fila, mientras que Andrea Kimi Antonelli completó una gran actuación para Mercedes y largará desde la tercera posición.

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Russell tuvo la pole del GP de Barcelona

El británico logró el primer puesto clasificatorio por tercera vez en el año.

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Los eliminados en Q2

Avid Lindblad (11°), Gabriel Bortoleto (12°), Colapinto (13°), Gasly (14°), Oliver Bearman (15°) y Carlos Sainz (16°).

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Terminó la Q2

Franco Colapinto saldrá en el puesto 13, un lugar por delante de Gasly.

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Así fue la vuelta de Franco Colapinto para entrar a Q2

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Comenzó la Q2 en Barcelona

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Franco Colapinto terminó 14° la Práctica Libre 3 del GP de Barcelona

El piloto argentino, a bordo de su monoplaza de la escudería Alpine, detuvo el cronómetro en 1:17.625 tras completar 14 giros en el circuito de Montmeló.

La sesión se disputó bajo condiciones de calor extremo y alta degradación de neumáticos, en la que Colapinto logró bajar casi un segundo sus marcas del viernes y se mantuvo por delante de su compañero Pierre Gasly durante gran parte de la tanda.

Sin embargo, el francés cerró una última vuelta rápida sobre el final que lo relegó al 13° puesto por apenas 42 milésimas de diferencia.

La práctica se vio interrumpida por una bandera roja provocada por Valtteri Bottas, quien perdió los frenos de su Cadillac y quedó encallado en la grava.

George Russell lideró la clasificación general con su Mercedes (1:15.679), seguido por Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari.

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¿Cómo le fue a Colapinto en las prácticas previas?

IMPORTANTE: Contundente autocrítica de Colapinto en Barcelona: "No recuerdo un viernes tan malo"

El piloto argentino llega con el objetivo de lograr una buena posición de largada para la competencia oficial. Durante las sesiones iniciales, experimentó las siguientes situaciones en pista:

  • El pilarense finalizó 10° y 15° en las dos prácticas libres disputadas durante el día viernes.

  • A pesar de que su rendimiento estuvo lejos de la punta, lo más positivo de la jornada fue que no tuvo problemas con su vehículo A526.

  • Logró terminar por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly (17° y 16°), en ambas sesiones.

  • El británico Lando Norris registró el mejor tiempo de la jornada gracias a una fenomenal vuelta de 1:15.425.

colapinto alpine barcelona

¿A qué hora es la clasificación de la Fórmula 1 hoy?

El campeonato mundial, que actualmente tiene como líder absoluto de la tabla a Kimi Antonelli, celebrará la qualy de la séptima carrera del año. Los horarios confirmados para seguir la definición a lo largo del continente son:

  • Argentina, Brasil y Uruguay: 11:00 horas.

  • Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 10:00 horas.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 09:00 horas.

  • México: 08:00 horas.

¿Dónde ver en vivo la transmisión y cómo es el Circuito de Barcelona?

Para no perderse ningún detalle de este Gran Premio europeo, los fanáticos deben tener en cuenta las opciones de televisación y las exigencias técnicas que la pista le demandará a los corredores:

  • Televisión: La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina a través de la pantalla de Fox Sports (Canales 25 y 106 de Cablevisión, 105 y 1605 de DirecTV, 101 y 1013 de Telecentro).

  • Streaming y Plataformas: Se podrá seguir de manera online a través de Disney+, la cual se contrata por un costo de $10.549 final por mes.

  • Características de la pista: El Circuito de Barcelona, inaugurado en 1991, posee 4.655 km de longitud y un total de 16 curvas, siendo los giros 3 y 9 los más desafiantes.

  • Desafío para los autos: El trazado es una pista de alta exigencia que requiere una gran carga aerodinámica a los monoplazas y una gestión muy cuidadosa de los neumáticos a lo largo de sus 66 vueltas.

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