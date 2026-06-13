Franco Colapinto, tras la clasificación para el GP de Barcelona: "Frustrante"
Este domingo, Colapinto largará desde la 13° posición en medio de un complejo fin de semana para Alpine, que también afectó a Pierre Gasly (14°).
Tras la ronda clasificatoria de este sábado, que lo dejó en el 13° lugar de largada para el Gran Premio de Barcelona que se disputará el domingo, Franco Colapinto fue muy crítico con el rendimiento de su auto a lo largo de todo el fin de semana.
El calor que reinó en la ciudad catalana y las altas temperaturas alcanzadas en el asfalto de la pista, que llegó hasta los 51°, afectaron aún más el rendimiento de los Alpine, provocando una importante degradación de neumáticos, sumado al visible desbalance en general del A-526.
"Cuando llevo el auto al límite, no hace lo que quiero. Voy completamente desacomodado… Casi hago un trompo tres veces en la vuelta. El auto no está conectado este fin de semana y realmente no me está permitiendo manejar como quiero", declaró el pilarense tras la clasificación.
En ese sentido, dijo que "no puedo colocarlo donde quiero ni mantener vivos los neumáticos durante una sola vuelta. Así que mañana va a ser realmente difícil con la degradación, pero este fin de semana ha sido bastante frustrante. Esperábamos estar peleando por la Q3", se lamentó.
“Los neumáticos se degradan durante la vuelta y simplemente no somos competitivos. Tenemos que intentar dar algunos pasos mañana y, con suerte, tener una mejor carrera", sentenció Colapinto.
El argentino expresó su deseo de que las dificultades no estén relacionadas con las altas temperaturas que se están registrando este fin de semana, al advertir que “todavía nos quedan un par de carreras muy calurosas en esta temporada europea", lo que podría afectar severamente el rendimiento de los monoplazas del equipo francés.
Colapinto, de cara a una nueva carrera este domingo
Colapinto, como se indicó, alcanzó la 13° posición durante la Q2 con una vuelta de 1m16s191 que le permitió superar a su compañero, Pierre Gasly, por 70 milésimas, aunque quedó a cuatro décimas del tiempo con el que Nico Hulkenberg, de Audi, quien había asegurado el último boleto a la Q3.
En tanto, George Russell se quedó con la pole position para el GP de Barcelona después de superar a Lewis Hamilton en una apretadísima sesión. El piloto de Mercedes terminó con un mejor tiempo de 1m14s649 para dejar detrás al de Ferrari por 64 milésimas.
Con el tercer lugar de la grilla de partida quedó Kimi Antonelli (Mercedes), con un tiempo 1m14s998, relegando al cuarto puesto a Lando Norris (McLaren). Más atrás quedaron Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Liam Lawson (RB).
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