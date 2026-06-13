Franco Colapinto, tras la clasificación para el GP de Barcelona: "Frustrante"

“Los neumáticos se degradan durante la vuelta y simplemente no somos competitivos. Tenemos que intentar dar algunos pasos mañana y, con suerte, tener una mejor carrera", sentenció Colapinto.

george russell barcelona George Russell (Mercedes) se quedó con la pole para el GP de Barcelona.

El argentino expresó su deseo de que las dificultades no estén relacionadas con las altas temperaturas que se están registrando este fin de semana, al advertir que “todavía nos quedan un par de carreras muy calurosas en esta temporada europea", lo que podría afectar severamente el rendimiento de los monoplazas del equipo francés.

Colapinto, de cara a una nueva carrera este domingo

Colapinto, como se indicó, alcanzó la 13° posición durante la Q2 con una vuelta de 1m16s191 que le permitió superar a su compañero, Pierre Gasly, por 70 milésimas, aunque quedó a cuatro décimas del tiempo con el que Nico Hulkenberg, de Audi, quien había asegurado el último boleto a la Q3.

En tanto, George Russell se quedó con la pole position para el GP de Barcelona después de superar a Lewis Hamilton en una apretadísima sesión. El piloto de Mercedes terminó con un mejor tiempo de 1m14s649 para dejar detrás al de Ferrari por 64 milésimas.

Con el tercer lugar de la grilla de partida quedó Kimi Antonelli (Mercedes), con un tiempo 1m14s998, relegando al cuarto puesto a Lando Norris (McLaren). Más atrás quedaron Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Liam Lawson (RB).