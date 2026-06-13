A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona
Colapinto intentará volver a sumar puntos en la séptima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, que se viene disputando desde este viernes.
Este domingo, Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Barcelona (en el circuito de Montmeló), correspondiente a la séptima fecha de la temporada de Fórmula 1. Tras clasificar en la 13ª posición con su Alpine, el pilarense partirá desde la séptima fila de la grilla.
Como dato positivo dentro de un fin de semana complejo con el balance de su auto, logró ganarle el duelo interno a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien largará justo detrás suyo en el 14° lugar.
Cabe señalar que el argentino quedó a solo tres lugares de la zona de puntos, por lo que una buena estrategia de neumáticos y un ritmo sólido en carrera le abren una buena ventana para intentar remontar y meterse en el top 10.
El cronograma del GP de Barcelona
A qué hora corre Franco Colapinto
Domingo 14 de junio
- Carrera: 10.00 Hs.
Dónde ver la carrera de Franco Colapinto
En Argentina, se puede sintonizar a través de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+ Premium.
Franco Colapinto, tras la clasificación para el GP de Barcelona: "Frustrante"
Tras la ronda clasificatoria de este sábado, que lo dejó en el 13° lugar de largada para el Gran Premio de Barcelona que se disputará el domingo, Franco Colapinto fue muy crítico con el rendimiento de su auto a lo largo de todo el fin de semana.
El calor que reinó en la ciudad catalana y las altas temperaturas alcanzadas en el asfalto de la pista, que llegó hasta los 51°, afectaron aún más el rendimiento de los Alpine, provocando una importante degradación de neumáticos, sumado al visible desbalance en general del A-526.
"Cuando llevo el auto al límite, no hace lo que quiero. Voy completamente desacomodado… Casi hago un trompo tres veces en la vuelta. El auto no está conectado este fin de semana y realmente no me está permitiendo manejar como quiero", declaró el pilarense tras la clasificación.
En ese sentido, dijo que "no puedo colocarlo donde quiero ni mantener vivos los neumáticos durante una sola vuelta. Así que mañana va a ser realmente difícil con la degradación, pero este fin de semana ha sido bastante frustrante. Esperábamos estar peleando por la Q3", se lamentó.
“Los neumáticos se degradan durante la vuelta y simplemente no somos competitivos. Tenemos que intentar dar algunos pasos mañana y, con suerte, tener una mejor carrera", sentenció Colapinto.
El argentino expresó su deseo de que las dificultades no estén relacionadas con las altas temperaturas que se están registrando este fin de semana, al advertir que “todavía nos quedan un par de carreras muy calurosas en esta temporada europea", lo que podría afectar severamente el rendimiento de los monoplazas del equipo francés.
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