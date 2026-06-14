La reacción de Franco Colapinto cuando el equipo le pidió cambiar posiciones con Gasly

La instrucción no le cayó nada bien al argentino, quien no ocultó su fastidio y lanzó un firme reclamo a través de la radio: “¡No estoy ni siquiera empujando!“. A pesar de su evidente disconformidad, el pilarense acató la orden de la escudería y procedió a cambiar de posición con su compañero. La ironía de la carrera llegó pocos instantes después del intercambio, cuando el propio Hülkenberg ingresó a la zona de boxes y debió abandonar la competencia.