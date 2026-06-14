La reacción de Franco Colapinto cuando el equipo le pidió cambiar posiciones con Gasly
En la vuelta 20, desde los boxes le pidieron al argentino que dejara pasar a su compañero de Alpine.
La vuelta 20 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 entregó un momento de alta tensión e incomodidad dentro del box de Alpine, con el argentino Franco Colapinto como protagonista. El piloto oriundo de Pilar se encontraba girando en la decimosegunda posición, con su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, ubicado inmediatamente detrás en el decimotercer lugar, cuando recibió una directiva tajante desde los boxes.
El ingeniero del equipo se comunicó por radio para pedirle que se hiciera a un lado y dejara pasar al galo. La cúpula de Alpine tomó la decisión bajo el convencimiento de que Gasly se encontraba en mejores condiciones mecánicas y mostraba un ritmo superior para intentar el sobrepaso ante Nico Hülkenberg (Audi), quien marchaba 11°.
La instrucción no le cayó nada bien al argentino, quien no ocultó su fastidio y lanzó un firme reclamo a través de la radio: “¡No estoy ni siquiera empujando!“. A pesar de su evidente disconformidad, el pilarense acató la orden de la escudería y procedió a cambiar de posición con su compañero. La ironía de la carrera llegó pocos instantes después del intercambio, cuando el propio Hülkenberg ingresó a la zona de boxes y debió abandonar la competencia.
La reacción de Franco Colapinto cuando el equipo le pidió cambiar posiciones con Gasly
Esta no es la primera ocasión en la que Colapinto expresa abiertamente su irritación ante una orden de equipo de esta magnitud en beneficio del piloto número uno de la dupla. El año pasado, durante el Gran Premio de los Países Bajos, se vivió una situación prácticamente idéntica.
En aquella oportunidad, el argentino había largado desde el casillero 16° y concretó una gran partida, beneficiado inicialmente por el retraso del brasileño Gabriel Bortoletto (Sauber) para escalar al puesto 15°. Con un manejo notable, en la quinta vuelta estiró el frenaje y superó de forma magistral a Gasly por la parte externa en la aceleración de una recta, a pesar de que el francés había clasificado mejor el sábado partiendo desde el 14° lugar.
Sin embargo, la alegría duró poco. En el giro 16 de aquella carrera, la escudería francesa intervino nuevamente para ordenarle a Colapinto que le devolviera el puesto a su compañero. Aunque terminó aceptando la directiva, el argentino dejó en claro su malestar con una frase lapidaria por la radio: “¡Está a un segundo! Un segundo… dios mío, chicos", evidenciando que la convivencia en la pista vuelve a encender las alarmas dentro de Alpine.
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