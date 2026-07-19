EN VIVOFórmula 1
Franco Colapinto terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica y volvió a sumar puntos para Alpine
El argentino protagonizó una gran remontada en Spa-Francorchamps, ganó varias posiciones y resistió la presión de Pierre Gasly en las últimas vueltas.
EN VIVO
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11:31
¡FINAL DE LA CARRERA!
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11:23
Gasly recorta la distancia a medio segundo y pelea la décima posición con Colapinto.
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11:19
Franco Colapinto se mantiene en el décimo puesto a cinco vueltas del final
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11:03
¡IMPRESIONANTE MANIOBRA DE COLAPINTO QUE ADELANTA DOS POSICIONES Y SE UBICA EN LOS PUNTOS!
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11:01
Gran maniobra de Franco Colapinto que supera a Nico Hülkenberg y ahora está 12°
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10:48
Franco Colapinto recupera algunas posiciones y ahora se ubica 13°
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VIRTUAL SAFETY CAR
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Franco Colapinto frenó en Boxes y ahora está 15°
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10:30
Gasly superó a Colapinto y el argentino cayó al décimo puesto
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SE REINICIA LA CARRERA
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10:08
Gran largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: ganó tres posiciones y se ubica octavo
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¡HAY SAFETY CAR EN LA VUELTA 2!
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10:01
¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA!
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El mensaje de Franco Colapinto para los hinchas argentinos antes de la carrera
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09:22
Franco Colapinto llegó al circuito y se prepara para la carrera
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09:07
Así será la largada del Gran Premio de Bélgica
Franco Colapinto tuvo otra destacada actuación en la Fórmula 1 y finalizó en la décima posición del Gran Premio de Bélgica, disputado este domingo en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Gracias a este resultado, el piloto argentino sumó un punto para Alpine y ratificó el gran momento que atraviesa en la máxima categoría del automovilismo.
Luego de haber clasificado 13° el sábado, Colapinto avanzó dos lugares en la grilla por las sanciones recibidas por otros pilotos y largó desde el 11° puesto con neumáticos medios, la misma estrategia elegida por gran parte de la parrilla. El argentino tuvo un inicio espectacular. En los primeros metros realizó una gran maniobra para superar a tres rivales y escalar hasta la octava posición, metiéndose rápidamente en la zona de puntos y mostrando un gran ritmo de carrera.
La competencia se neutralizó apenas en la segunda vuelta por un toque que dejó fuera de carrera a George Russell, obligando el ingreso del Safety Car. Tras el reinicio en la vuelta cinco, Colapinto se mantuvo entre los diez primeros y comenzó a gestionar su estrategia. En la vuelta 12 perdió una posición a manos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, cayendo al décimo puesto, aunque ambos pilotos de Alpine continuaban sumando puntos de manera provisional.
Cuatro vueltas más tarde llegó el momento de ingresar a boxes para cambiar neumáticos. La parada relegó al argentino al 15° lugar, obligándolo a comenzar una nueva remontada en una carrera que volvería a verse interrumpida por un Virtual Safety Car tras un incidente entre los pilotos de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad. A partir de allí, Colapinto mostró nuevamente toda su capacidad para avanzar en pista. En la vuelta 28 superó a Nico Hülkenberg para ubicarse 12°, quedando a menos de un segundo de Liam Lawson.
La gran maniobra del día llegó en la vuelta 31. El argentino aprovechó una oportunidad única para adelantar en la misma acción a Pierre Gasly y Liam Lawson, escalando hasta el décimo puesto y regresando a la zona de puntos cuando restaban apenas 13 vueltas para el final. En el tramo decisivo de la carrera, el piloto de Alpine debió defender su posición ante los constantes ataques de Gasly, que llegó a colocarse a menos de medio segundo. Sin embargo, Colapinto se mostró sólido y no cometió errores para cruzar la bandera a cuadros en el décimo lugar.
El ganador del Gran Premio de Bélgica fue Andrea Kimi Antonelli, mientras que Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio. Por su parte, Pierre Gasly finalizó 11° y quedó a las puertas de los puntos. Con este resultado, Franco Colapinto volvió a demostrar que puede competir de igual a igual en la Fórmula 1 y sumó una nueva unidad para Alpine en una carrera que tuvo de todo en Spa-Francorchamps.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: minuto a minuto
Cómo es el Circuito del Gran Premio de Bélgica
El circuito de Spa-Francorchamps es el más extenso del calendario y uno de los más icónicos de la categoría. Construido en 1921 y remodelado en 1979, es uno de los siete trazados que formó parte del primer campeonato de la Máxima en 1950. Por su combinación de rectas largas y curvas rápidas y desafiantes, es una de las pistas favoritas de los pilotos. Además, posee la célebre Eau Rouge, la secuencia de curvas más famosa del mundo.
- Longitud: 7.004 km
- Vueltas: 44
- Curvas: 19
- Récord de vuelta: 1:46.286 - Valtteri Bottas (2018)
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