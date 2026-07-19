Franco Colapinto terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica y volvió a sumar puntos para Alpine

El ganador del Gran Premio de Bélgica fue Andrea Kimi Antonelli, mientras que Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio. Por su parte, Pierre Gasly finalizó 11° y quedó a las puertas de los puntos. Con este resultado, Franco Colapinto volvió a demostrar que puede competir de igual a igual en la Fórmula 1 y sumó una nueva unidad para Alpine en una carrera que tuvo de todo en Spa-Francorchamps.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: minuto a minuto

¡FINAL DE LA CARRERA!

Gasly recorta la distancia a medio segundo y pelea la décima posición con Colapinto.

Franco Colapinto se mantiene en el décimo puesto a cinco vueltas del final En la vuelta 39 de las 44 previstas en Spa-Francorchamps, el piloto de Alpine marcha 10° y busca defender esa posición hasta la bandera a cuadros. En la punta, Andrea Kimi Antonelli lidera la carrera.

¡IMPRESIONANTE MANIOBRA DE COLAPINTO QUE ADELANTA DOS POSICIONES Y SE UBICA EN LOS PUNTOS! El argentino superó a Pierre Gasly y Liam Lawson en la misma acción. EL ADELANTAMIENTO DE COLAPINTO A GASLY Y LAWSON COMO VAS A HACER ESO ATREVIDO, VESTITE pic.twitter.com/TqHHiEYjl1 — Tino (@TinoCLeclerc) July 19, 2026

Gran maniobra de Franco Colapinto que supera a Nico Hülkenberg y ahora está 12°

Franco Colapinto recupera algunas posiciones y ahora se ubica 13°

VIRTUAL SAFETY CAR Otra vez la carrera se ve interrumpida. Las autoridades investigan un incidente entre los compañeros de equipo en Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Franco Colapinto frenó en Boxes y ahora está 15° Tras el cambio de neumáticos, el piloto de Alpine regresó a la pista. Ahora comenzará una nueva etapa de la carrera, con el objetivo de recuperar terreno a medida que el resto de los pilotos complete sus respectivas paradas.

Gasly superó a Colapinto y el argentino cayó al décimo puesto Esta vez fue su compañero de equipo quien logró adelantarlo y relegó al argentino al décimo lugar. De todos modos, ambos pilotos de Alpine continúan dentro de la zona de puntos.

SE REINICIA LA CARRERA Ya retiraron el coche de George Russell y la carrera se reinicia en la vuelta 5.

Gran largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: ganó tres posiciones y se ubica octavo Franco Colapinto tuvo un inicio soñado en Spa-Francorchamps. El piloto argentino realizó una gran largada, dejó atrás a tres rivales en los primeros metros y escaló del 11° al 8° puesto. El representante de Alpine aprovechó un arranque impecable para meterse rápidamente en la pelea por los puntos.

¡HAY SAFETY CAR EN LA VUELTA 2! George Russell abandona la carrera por un toque en la largada. Franco Colapinto figura 8° en estos momentos. Andrea Kimi Antonelli lidera la competencia en estos momentos.

¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA!

El mensaje de Franco Colapinto para los hinchas argentinos antes de la carrera Minutos antes de largar el Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto les dedicó un mensaje a los hinchas argentinos de cara a la final del Mundial. "Hola a todos los argentinos, vamos carajo. Les mando un abrazo grande. Los voy a estar siguiendo desde lejos. Vamos con todo. No sé por qué pusieron una carrera de F1 este fin de semana, pero es lo que hay. Rómpanla. Banco desde acá. Canten, puteen, vamos con todo. Estoy orgulloso de ser argentino, orgulloso de ustedes", expresó el piloto de Alpine en un video difundido en la previa.

Franco Colapinto llegó al circuito y se prepara para la carrera

Así será la largada del Gran Premio de Bélgica

Cómo es el Circuito del Gran Premio de Bélgica

El circuito de Spa-Francorchamps es el más extenso del calendario y uno de los más icónicos de la categoría. Construido en 1921 y remodelado en 1979, es uno de los siete trazados que formó parte del primer campeonato de la Máxima en 1950. Por su combinación de rectas largas y curvas rápidas y desafiantes, es una de las pistas favoritas de los pilotos. Además, posee la célebre Eau Rouge, la secuencia de curvas más famosa del mundo.