Franco Colapinto terminó 14º en el GP de Qatar: Verstappen ganó y la definición de la F1 está al rojo vivo
El piloto argentino terminó 14° tras largar desde boxes en el Gran Premio de Qatar, en una carrera estratégica que ganó Max Verstappen y dejó al campeonato al rojo vivo.
14:32
¡FINAL DEL GRAN PREMIO DE QATAR!
14:17
Vuelta 49/57: Franco Colapinto aguanta la presión de Ocon
13:54
Vuelta 32/57: ¡Múltiples paradas en boxes!
13:38
Vuelta 17: Franco Colapinto marcha 17° en el Gran Premio Qatar
13:28
Pierre Gasly y Esteban Ocon, bajo investigación
13:21
Se relanza la carrera en la vuelta 11 del Gran Premio de Qatar: Franco Colapinto está 17°
13:15
Vuelta 7: Fuerte choque entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly y sale el safety car a la pista!
12:58
¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE QATAR!
12:00
Franco Colapinto deberá iniciar la carrera del Gran Premio de Qatar desde el pit lane
29 de noviembre | 15:24
Franco Colapinto quedó eliminado en la Qualy 1 para el Gran Premio de Qatar tras un despiste
29 de noviembre | 14:25
A qué hora es la Qualy de la F1 para el Gran Premio de Qatar
29 de noviembre | 13:51
Franco Colapinto, tras terminar último en la Sprint del GP de Qatar: "Frustrante"
29 de noviembre | 11:39
Franco Colapinto terminó 20º la Sprint del Gran Premio de Qatar tras largar desde los boxes
29 de noviembre | 10:18
Franco Colapinto largará desde el Pit Lane en la Sprint del Gran Premio de Qatar
28 de noviembre | 23:32
Franco Colapinto, frustrado tras la clasificación para la carrera sprint
28 de noviembre | 16:27
Colapinto quedó en la 20° posición en la clasificación de la Sprint y largará último este sábado
28 de noviembre | 11:35
Franco Colapinto terminó 20º la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Qatar
28 de noviembre | 02:30
Cronograma: días y horarios del Gran Premio de Qatar
28 de noviembre | 02:29
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar
Franco Colapinto firmó una actuación destacada en el Gran Premio de Qatar luego de largar desde el pit lane, tras los cambios que Alpine realizó en su monoplaza en condiciones de parque cerrado. El argentino logró un avance constante y cerró la carrera en la 14° posición, superando incluso a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 16°.
El inicio fue caótico: en la vuelta 7, Gasly tocó de atrás a Nico Hulkenberg y provocó su abandono, lo que derivó en la salida del safety car. Colapinto aprovechó el incidente para ganar posiciones y, tras la relanzada en la vuelta 11, se mantuvo dentro del pelotón con un ritmo estable.
La exigencia estratégica también marcó la jornada. Por la limitación de 25 vueltas por neumático, todos los pilotos debieron detenerse al menos dos veces, generando múltiples paradas en boxes alrededor del giro 32. En ese escenario, Colapinto sostuvo un rendimiento parejo y llegó a defenderse con firmeza de Esteban Ocon en la vuelta 49, cuando marchaba 16° antes de avanzar dos puestos más hacia el final.
En la lucha por la victoria, Max Verstappen fue implacable. El neerlandés de Red Bull dominó en Lusail y se llevó un triunfo que tensó aún más la definición del campeonato. Oscar Piastri finalizó segundo tras una errática estrategia de McLaren, mientras que Carlos Sainz, con Williams, completó el podio en el tercer puesto.
Lando Norris, líder del Mundial, quedó cuarto y llegará a la última fecha con apenas 12 puntos de ventaja sobre Verstappen, quien buscará su quinto título en Abu Dhabi. La temporada concluirá el domingo 7 de diciembre desde las 10 (hora argentina), cuando se dispute el Gran Premio de Abu Dhabi, carrera que definirá al campeón y donde Colapinto intentará cerrar su año con otro avance sólido.
