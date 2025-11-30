MinutoUno

Franco Colapinto terminó 14º en el GP de Qatar: Verstappen ganó y la definición de la F1 está al rojo vivo

Franco Colapinto terminó 14º en el GP de Qatar: Verstappen ganó y la definición de la F1 está al rojo vivo
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1

El piloto argentino terminó 14° tras largar desde boxes en el Gran Premio de Qatar, en una carrera estratégica que ganó Max Verstappen y dejó al campeonato al rojo vivo.

EN VIVO

Franco Colapinto firmó una actuación destacada en el Gran Premio de Qatar luego de largar desde el pit lane, tras los cambios que Alpine realizó en su monoplaza en condiciones de parque cerrado. El argentino logró un avance constante y cerró la carrera en la 14° posición, superando incluso a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 16°.

El inicio fue caótico: en la vuelta 7, Gasly tocó de atrás a Nico Hulkenberg y provocó su abandono, lo que derivó en la salida del safety car. Colapinto aprovechó el incidente para ganar posiciones y, tras la relanzada en la vuelta 11, se mantuvo dentro del pelotón con un ritmo estable.

La exigencia estratégica también marcó la jornada. Por la limitación de 25 vueltas por neumático, todos los pilotos debieron detenerse al menos dos veces, generando múltiples paradas en boxes alrededor del giro 32. En ese escenario, Colapinto sostuvo un rendimiento parejo y llegó a defenderse con firmeza de Esteban Ocon en la vuelta 49, cuando marchaba 16° antes de avanzar dos puestos más hacia el final.

Colapinto en GP Qatar F1 - M1

En la lucha por la victoria, Max Verstappen fue implacable. El neerlandés de Red Bull dominó en Lusail y se llevó un triunfo que tensó aún más la definición del campeonato. Oscar Piastri finalizó segundo tras una errática estrategia de McLaren, mientras que Carlos Sainz, con Williams, completó el podio en el tercer puesto.

Lando Norris, líder del Mundial, quedó cuarto y llegará a la última fecha con apenas 12 puntos de ventaja sobre Verstappen, quien buscará su quinto título en Abu Dhabi. La temporada concluirá el domingo 7 de diciembre desde las 10 (hora argentina), cuando se dispute el Gran Premio de Abu Dhabi, carrera que definirá al campeón y donde Colapinto intentará cerrar su año con otro avance sólido.

image

Minuto a minuto del Gran Premio de Qatar con Franco Colapinto

Live Blog Post

¡FINAL DEL GRAN PREMIO DE QATAR!

Live Blog Post

Vuelta 49/57: Franco Colapinto aguanta la presión de Ocon

El argentino marcha 16° y se defiende de los ataques del Haas. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, marcha último en el 18° puesto.

Live Blog Post

Vuelta 32/57: ¡Múltiples paradas en boxes!

Gran parte de la grilla llegó al giro 25 con el juego de neumáticos y tuvieron que entrar para no ser sancionados. Oscar Piastri regresó a la cima.

Live Blog Post

Vuelta 17: Franco Colapinto marcha 17° en el Gran Premio Qatar

El argentino se mantiene a 1.5 segundos del Aston Martin de Lance Stroll. Por detrás tiene al Haas de Esteban Ocon, que está dentro del rango de DRS. Pierre Gasly está último.

Live Blog Post

Pierre Gasly y Esteban Ocon, bajo investigación

El francés de Alpine puede ser penalizado por el choque con Hulkenberg. Su compatriota de Haas no habría cumplido los cinco segundos de sanción en los pits y podría recibir otro apercebimiento.

Live Blog Post

Se relanza la carrera en la vuelta 11 del Gran Premio de Qatar: Franco Colapinto está 17°

Live Blog Post

Vuelta 7: Fuerte choque entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly y sale el safety car a la pista!

Live Blog Post

¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE QATAR!

Live Blog Post

Franco Colapinto deberá iniciar la carrera del Gran Premio de Qatar desde el pit lane

La decisión se tomó después de que el equipo Alpine realizara cambios en el auto del argentino, una acción que incumplió las normativas del parque cerrado.

image
Live Blog Post

Franco Colapinto quedó eliminado en la Qualy 1 para el Gran Premio de Qatar tras un despiste

El piloto argentino volvió a tener un despiste sobre la leca en el Gran Premio de Qatar.

colapinto despiste qualy 1 qatar

Live Blog Post

A qué hora es la Qualy de la F1 para el Gran Premio de Qatar

Los pilotos se encuentran ultimando detalles para tratar de tener una carrera positiva este domingo.

Seguí leyendo la nota acá

Live Blog Post

Franco Colapinto, tras terminar último en la Sprint del GP de Qatar: "Frustrante"

El piloto argentino largó desde el pit lane al igual que su compañero Pierre Gasly, no logró encontrar ritmo a lo largo de las 19 vueltas.

colapinto sprint qatar 2025 declaraciones

Live Blog Post

Franco Colapinto terminó 20º la Sprint del Gran Premio de Qatar tras largar desde los boxes

El piloto argentino terminó dos puestos detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

piastri primero sprint qatar

Live Blog Post

Franco Colapinto largará desde el Pit Lane en la Sprint del Gran Premio de Qatar

Alpine confirmó cambios de último momento para el piloto argentino.

alpine pit lane colapinto

Live Blog Post

Franco Colapinto, frustrado tras la clasificación para la carrera sprint

Tras la frustrante sesión de clasificación para el equipo de Enstone, Franco explicó que tanto él como su compañero se vieron afectados por daños en el suelo de sus coches, producto de sendas salidas de pista durante la única práctica libre del fin de semana, que se disputó el viernes más temprano.

"No tuve grip (agarre) en toda la sesión, creo que es más el hecho de tener poca carga. Después del FP1, los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos", declaró el argentino.

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Colapinto quedó en la 20° posición en la clasificación de la Sprint y largará último este sábado

image
Live Blog Post

Franco Colapinto terminó 20º la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Qatar

El piloto argentino hizo un intento frustrado con neumáticos blandos en la sesión previa a la Sprint.

Live Blog Post

Cronograma: días y horarios del Gran Premio de Qatar

Viernes 28 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas
  • Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas
  • Clasificación: 15.00 a 16.00 horas

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 13.00 horas

Live Blog Post

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Dejá tu comentario

Temas

