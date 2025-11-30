Franco Colapinto terminó 14º en el GP de Qatar: Verstappen ganó y la definición de la F1 está al rojo vivo

Live Blog Post

Franco Colapinto, frustrado tras la clasificación para la carrera sprint

Tras la frustrante sesión de clasificación para el equipo de Enstone, Franco explicó que tanto él como su compañero se vieron afectados por daños en el suelo de sus coches, producto de sendas salidas de pista durante la única práctica libre del fin de semana, que se disputó el viernes más temprano.

"No tuve grip (agarre) en toda la sesión, creo que es más el hecho de tener poca carga. Después del FP1, los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos", declaró el argentino.

Seguí leyendo esta nota.