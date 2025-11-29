A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar: cómo ver en vivo

La segunda gran atracción, sobre todo para el público argentino, es la performance de Franco Colapinto. El piloto de Pilar enfrenta una nueva prueba de fuego. El joven argentino viene de un fin de semana complicado en Interlagos, donde logró finalizar en el puesto 15 a pesar de las dificultades y problemas técnicos que afectaron su monoplaza.