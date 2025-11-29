A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar: cómo ver en vivo
Tras una Sprint Race difícil, el pilarense afrontará este domingo un nuevo desafío en el Circuito Internacional de Lusail. Los detalles.
El Gran Premio de Qatar, que comenzó este viernes 28 de noviembre, marca uno de los puntos más álgidos de la temporada de Fórmula 1. La atención se divide en dos frentes clave en el Circuito Internacional de Lusail.
Por un lado, la batalla por el campeonato está más candente que nunca. Lando Norris se mantiene como líder, pero siente la presión constante de sus inmediatos perseguidores: Oscar Piastri y el tricampeón Max Verstappen, quienes están al acecho y listos para dar el zarpazo.
La segunda gran atracción, sobre todo para el público argentino, es la performance de Franco Colapinto. El piloto de Pilar enfrenta una nueva prueba de fuego. El joven argentino viene de un fin de semana complicado en Interlagos, donde logró finalizar en el puesto 15 a pesar de las dificultades y problemas técnicos que afectaron su monoplaza.
Los fanáticos de la máxima categoría esperan con ansias ver su evolución en el trazado qatarí, aunque su desempeño en la Sprint Race no ha sido la esperada.
Cronograma del Gran Premio de Qatar
Domingo 30 de noviembre
- Carrera final: 13:00
Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil
Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por Fox Sports.
Las carreras de Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
- 16- GP de México: terminó en el 16° puesto
- 17- Sprint del GP de San Pablo: despistó y no pudo terminar
- 18- GP de San Pablo: terminó en el 15° puesto
- 19- GP de Las Vegas: terminó en el 15° puesto
- 20- Sprint del GP de Qatar: terminó en el 20° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
