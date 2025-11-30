Franco Colapinto largará desde boxes en el Gran Premio de Qatar: ¿por qué?

El contexto también fue adverso en la previa. De cara a la carrera sprint, Alpine había efectuado reemplazos de piezas tanto en el auto de Colapinto como en el de Pierre Gasly, lo que llevó a que ambos largaran desde boxes y no poder llevar adelante un buen circuito, algo que fue muy criticado por los fanáticos que hace tiempo no pueden disfrutar de la plenitud de los autos de la escudería.