Franco Colapinto largará desde boxes en el Gran Premio de Qatar: ¿por qué?
El piloto argentino partirá desde el pit lane en el Gran Premio de Qatar por cambios en su Alpine que violaron el parque cerrado, pese a haber clasificado 20°.
Franco Colapinto deberá iniciar la carrera del Gran Premio de Qatar desde el pit lane. La decisión se tomó después de que el equipo Alpine realizara cambios en el auto del argentino, una acción que incumplió las normativas del parque cerrado.
La escudería francesa informó la situación mediante un comunicado en redes sociales: “Franco empezará el Gran Premio de Qatar de hoy desde el pit lane, luego del que el equipo realizara modificaciones en el auto número 43 bajo las condiciones del parque cerrado”. La penalización se aplica automáticamente cuando se interviene un monoplaza que ya está bajo supervisión de la FIA.
El contexto también fue adverso en la previa. De cara a la carrera sprint, Alpine había efectuado reemplazos de piezas tanto en el auto de Colapinto como en el de Pierre Gasly, lo que llevó a que ambos largaran desde boxes y no poder llevar adelante un buen circuito, algo que fue muy criticado por los fanáticos que hace tiempo no pueden disfrutar de la plenitud de los autos de la escudería.
Un fin de semana difícil en Lusail para Franco Colapinto
Más allá de la sanción, el argentino ya tenía asegurado el último lugar de la grilla tras finalizar 20° en la clasificación del sábado. Colapinto cometió errores en sus vueltas rápidas y no logró exprimir el rendimiento del Alpine, que continúa como el peor auto de la categoría.
“Maneje mal durante toda la clasificación, no estuve bien. Me fui afuera en las dos primeras vueltas y la última no fue rápida”, describió al término de la jornada. De todos modos, desde las 13 buscará sumar sus primeros puntos en el exigente Circuito Internacional de Lusail, en una carrera que podría ofrecer alternativas estratégicas desde la calle de boxes.
