A qué hora es la Qualy de la F1 para el Gran Premio de Qatar
Los pilotos se encuentran ultimando detalles para tratar de tener una carrera positiva este domingo.
Este fin de semana, los pilotos de Fórmula 1 se enfrentan una vez más en el Gran Premio de Qatar y durante este fin de semana completaron todas las pruebas correspondientes, de cara a la carrera del domingo.
Franco Colapinto no tuvo unos buenos días, ya que quedó último. En esta oportunidad, el argentino largó desde el pit lane igual que su compañero Pierre Gasly, pero no encontró buen ritmo a lo largo de la cita y quedó 20°. El argentino y el francés ingresaron en la última vuelta a poner gomas rojas para probar el neumático blando de cara a lo que será la clasificación. En ese lapso, Gasly logró salir delante de Stroll –también había parado– y quedó 18°.
Oscar Piastri ganó la carrera Sprint y recortó dos puntos en la pelea por el título ante su compañero Lando Norris, quien figuró tercero. George Russell quedó en la segunda colocación y Max Verstappen cruzó la meta en el cuarto lugar.
Este sábado, a partir de las 15 de Argentina, se celebrará la qualy que ordenará la grilla de largada de cara a la carrera principal a 57 giros que se realizará el domingo a partir de las 13.
Así quedó la carrera sprint del GP de Qatar
- Oscar Piastri (McLaren) – 26:51.033
- George Russell (Mercedes) – +4.951s
- Lando Norris (McLaren) – +6.279s
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – +9.054s
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +19.327s
- Kimi Antonelli (Mercedes) – +21.391s
- Fernando Alonso (Aston Martin) – +24.556s
- Carlos Sainz (Williams) – +27.333s
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – +28.206s
- Alexander Albon (Williams) – +28.925s
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +32.966s
- Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +34.529s
- Charles Leclerc (Ferrari) – +35.182s
- Liam Lawson (Racing Bulls) – +36.916s
- Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +38.838s
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +39.638s
- Lewis Hamilton (Ferrari) – +46.171s
- Pierre Gasly (Alpine) – +69.534s
- Lance Stroll (Aston Martin) – +77.960s
- Franco Colapinto (Alpine) – +80.804s
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario