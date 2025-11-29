A qué hora es la Qualy de la F1 para el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto no tuvo unos buenos días, ya que quedó último. En esta oportunidad, el argentino largó desde el pit lane igual que su compañero Pierre Gasly, pero no encontró buen ritmo a lo largo de la cita y quedó 20°. El argentino y el francés ingresaron en la última vuelta a poner gomas rojas para probar el neumático blando de cara a lo que será la clasificación. En ese lapso, Gasly logró salir delante de Stroll –también había parado– y quedó 18°.