Franco Colapinto, frustrado tras la clasificación para la carrera sprint de Qatar: "Es lo que hay"

Sobre el desempeño de su monoplaza, enfatizó que “es lo que hay y es lo que tenemos. Tengo menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas y eso te saca confianza y no te da esa estabilidad en entrada que necesitás en un Fórmula 1".

“Fuimos lentos en general, fuimos los dos muy lentos y muy lejos. Creo que en mi caso un poco más complicado porque es un poco más de grip puro del auto y de puntos de carga que no tengo, así que eso es lo más frustrante”, dijo Franco.

Y finalizó: "Hay que enfocarse en mañana, hacer lo mejor posible; será lo que tenga que ser. Pero bueno, está siendo un finde complicado para los dos, pero creo que el hecho de no sentir grip y no tener esa carga pura en curvas rápidas, entrada en las curvas lentas, eso es lo que más complica y lo que no te hace disfrutar manejar, porque es un auto que es complicado de llevar, inestable y no se siente rápido”.

Grilla de partida para la carrera sprint del GP de Qatar