Franco Colapinto, frustrado tras la clasificación para la carrera sprint de Qatar: "Es lo que hay"
El pilarense volvió a mostrar su fastidio por su desempeño en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, donde largará último.
Como ya se informó, Franco Colapinto disputará la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1, partiendo desde el último lugar, luego una clasificación que tuvo a los dos Alpine en los últimos lugares para la grilla de este sábado.
El equipo tuvo un viernes complicado en el Circuito Internacional de Lusail, ya que sus dos pilotos terminaron al fondo del clasificador, con Pierre Gasly alcanzando un mejor tiempo personal de 1m22s112 en la SQ1 mientras que el oriundo de Pilar giró en 1m22s364 para ubicarse 19° y 20° respectivamente.
Tras la frustrante sesión de clasificación para el equipo de Enstone, Franco explicó que tanto él como su compañero se vieron afectados por daños en el suelo de sus coches, producto de sendas salidas de pista durante la única práctica libre del fin de semana, que se disputó el viernes más temprano.
"No tuve grip (agarre) en toda la sesión, creo que es más el hecho de tener poca carga. Después del FP1, los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos", declaró el argentino.
"Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más; entonces son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó. Con la goma dura en la FP1 no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo", añadió a los medios de prensa.
Sobre el desempeño de su monoplaza, enfatizó que “es lo que hay y es lo que tenemos. Tengo menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas y eso te saca confianza y no te da esa estabilidad en entrada que necesitás en un Fórmula 1".
“Fuimos lentos en general, fuimos los dos muy lentos y muy lejos. Creo que en mi caso un poco más complicado porque es un poco más de grip puro del auto y de puntos de carga que no tengo, así que eso es lo más frustrante”, dijo Franco.
Y finalizó: "Hay que enfocarse en mañana, hacer lo mejor posible; será lo que tenga que ser. Pero bueno, está siendo un finde complicado para los dos, pero creo que el hecho de no sentir grip y no tener esa carga pura en curvas rápidas, entrada en las curvas lentas, eso es lo que más complica y lo que no te hace disfrutar manejar, porque es un auto que es complicado de llevar, inestable y no se siente rápido”.
Grilla de partida para la carrera sprint del GP de Qatar
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario