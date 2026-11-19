Impresionante salvada de Franco Colapinto bajo la lluvia en Las Vegas: aquaplaning al límite y a pura muñeca
El pilarense sufrió un aquaplaning en su única vuelta de las P1 del GP de Las Vegas de Fórmula 1, evitó el muro con gran muñeca y quedó 17°.
El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un momento de máxima tensión durante el inicio de la actividad en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, en la que terminó exhibiendo sus reflejos y su muñeca para evitar un posible accidente.
En una primera tanda de entrenamientos libres (P1) marcada por las complicadas condiciones climáticas, el piloto argentino estuvo a punto de impactar contra uno de los paredones del circuito callejero a causa del agua acumulada en el asfalto, pero exhibió grandes reflejos y muñeca para controlar el monoplaza y evitar un accidente que pudo haber terminado de la peor manera.
El episodio ocurrió en la única vuelta de instalación que completó el corredor nacional, quien salió a girar recién cuando restaba apenas un minuto para el cierre de la sesión, finalizando en el 17° puesto de la clasificación general de la tanda.
Aquaplaning al límite y reflejos intactos de Franco Colapunto en el callejero
Las lluvias que afectaron el trazado de Las Vegas dejaron sectores con abundante agua en pista, generando un escenario de altísimo riesgo para los pilotos. En ese contexto, Colapinto sufrió un severo aquaplaning que desestabilizó por completo su auto y lo dejó al borde de un fuerte impacto contra los muros de contención.
Sin embargo, la rápida reacción al volante le permitió corregir la trayectoria a tiempo y mantener el coche entero en una tanda en la que prácticamente no hubo margen de prueba, cerrando su breve paso por el circuito con una única vuelta cronometrada antes de la bandera a cuadros.
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