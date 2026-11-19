En una primera tanda de entrenamientos libres (P1) marcada por las complicadas condiciones climáticas, el piloto argentino estuvo a punto de impactar contra uno de los paredones del circuito callejero a causa del agua acumulada en el asfalto, pero exhibió grandes reflejos y muñeca para controlar el monoplaza y evitar un accidente que pudo haber terminado de la peor manera.