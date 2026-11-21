Franco Colapinto brilló en la práctica 3 del GP de Las Vegas y terminó quinto delante de Verstappen y Hamilton
Franco Colapinto de Alpine marcó un tiempo de 1:35.198 en el tercer ensayo libre sobre pista seca, superando a su compañero Pierre Gasly.
Franco Colapinto redondeó una sobresaliente actuación en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 al finalizar en la quinta posición con su Alpine. Con la pista seca, el argentino registró un crono de 1:35.198 (a 1,157 segundos del líder George Russell) y logró ubicarse por delante de figuras de la talla de Max Verstappen, Lewis Hamilton y su propio compañero de escudería, Pierre Gasly.
El rendimiento de Colapinto y el top 10 de la práctica libre 3
En la única sesión disputada íntegramente en seco antes de la lucha por la pole position, el pilarense completó 29 giros y mostró un ritmo sólido en las veloces rectas del trazado urbano estadounidense, superando por casi un cuarto de segundo a Gasly (noveno con 1:35.443). Arriba, Mercedes impuso condiciones con un doblete liderado por Russell (1:34.041), en una tanda que también incluyó un roce en recta entre el británico y Verstappen:
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George Russell (Mercedes): 1:34.041 (30 vueltas).
Kimi Antonelli (Mercedes): 1:34.952 (29 vueltas).
Lando Norris (McLaren): 1:35.015 (28 vueltas).
Charles Leclerc (Ferrari): 1:35.191 (31 vueltas).
Franco Colapinto (Alpine): 1:35.198 (29 vueltas).
Max Verstappen (Red Bull): 1:35.350 (24 vueltas).
Liam Lawson (Racing Bulls): 1:35.402 (31 vueltas).
Lewis Hamilton (Ferrari): 1:35.434 (30 vueltas).
Pierre Gasly (Alpine): 1:35.443 (30 vueltas).
Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:35.450 (32 vueltas).
De la lluvia inicial al salto de calidad en pista seca
El gran desempeño de Franco Colapinto en el último ensayo consolidó la evolución que ya había insinuado en las tandas previas, marcadas por el clima adverso en Nevada:
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Práctica Libre 1 y 2: la primera sesión no entregó registros debido a una lluvia copiosa que mantuvo a los autos en boxes. En el segundo entrenamiento, con la pista aún húmeda, los monoplazas de Alpine salieron recién en los últimos 25 minutos y el argentino se metió rápidamente en el noveno puesto (1:49.229), mientras Gasly fue segundo.
Objetivo Q3 en Las Vegas: en un circuito de 6,201 kilómetros y 17 curvas donde la velocidad punta y la temperatura de los neumáticos resultan determinantes, el quinto lugar en la PL3 posiciona a Alpine con expectativas concretas de meter a Colapinto en la Q3 para asegurar un lugar competitivo en la grilla de largada.
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