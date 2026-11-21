Franco Colapinto redondeó una sobresaliente actuación en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 al finalizar en la quinta posición con su Alpine. Con la pista seca, el argentino registró un crono de 1:35.198 (a 1,157 segundos del líder George Russell) y logró ubicarse por delante de figuras de la talla de Max Verstappen, Lewis Hamilton y su propio compañero de escudería, Pierre Gasly.