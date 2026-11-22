Cómo fue la largada de Franco Colapinto en Las Vegas

El pilarense había clasificado 9°, pero subió un puesto antes de la salida. Racing Bulls no pudo reparar a tiempo una fuga de combustible en el auto de Liam Lawson, que iba a largar 7° y tuvo que salir desde la calle de boxes. Ya en carrera, Colapinto aprovechó el arranque para ganar dos lugares de entrada: le ganó la posición al Mercedes de Antonelli y a Gasly. Más tarde, el francés le devolvió la maniobra.