Franco Colapinto y una gran largada en el GP de Las Vegas: adelantó dos posiciones
Franco Colapinto largó 8° el GP de Las Vegas, superó a Kimi Antonelli y a Pierre Gasly en el arranque y llegó a meterse 6° con su Alpine.
Franco Colapinto tuvo un gran arranque en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. El piloto de Alpine salió desde el 8° lugar y en la largada superó a Kimi Antonelli y a su compañero Pierre Gasly, con lo que se ubicó 6° en los primeros metros de la carrera.
Poco después, Gasly recuperó la posición y el argentino quedó 7°, pero igual se anotó una de las mejores largadas del pelotón. Adelante, Max Verstappen largó sin problemas y sostuvo el primer puesto ante el ataque de George Russell.
Cómo fue la largada de Franco Colapinto en Las Vegas
El pilarense había clasificado 9°, pero subió un puesto antes de la salida. Racing Bulls no pudo reparar a tiempo una fuga de combustible en el auto de Liam Lawson, que iba a largar 7° y tuvo que salir desde la calle de boxes. Ya en carrera, Colapinto aprovechó el arranque para ganar dos lugares de entrada: le ganó la posición al Mercedes de Antonelli y a Gasly. Más tarde, el francés le devolvió la maniobra.
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Max Verstappen aguantó la punta ante Russell
El neerlandés de Red Bull defendió el primer lugar en la largada y resistió el intento de Russell. Detrás, el arranque movió el pelotón del medio, donde Colapinto fue uno de los que más ganó.
La largada marca una diferencia grande con la edición anterior. El año pasado, Colapinto salió 15° en Las Vegas y en la primera vuelta recibió un toque de Alexander Albon que le dañó el auto y le arruinó la carrera. Esta vez arrancó dentro del top 10 y con chances reales de sumar puntos en una carrera de 50 vueltas sobre el callejero de 6,201 kilómetros.
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