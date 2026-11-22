Cómo fue el doble sobrepaso de Franco Colapinto sobre Lando Norris y Oscar Piastri

La secuencia se produjo en plena recta del trazado de Las Vegas, cuando Colapinto venía acechando desde la undécima colocación al pelotón integrado por ambos autos de la escudería británica. Leyendo a la perfección la succión aerodinámica y el momento exacto para lanzarse por el hueco disponible, el argentino estiró la frenada y dejó atrás simultáneamente a Norris y Piastri.