Espectacular maniobra de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas: superó a los dos McLaren juntos
El piloto argentino mostró una vez más su categoría al pasar del puesto 11 al 9 en una sola maniobra, dejando atrás a Lando Norris y Oscar Piastri.
Franco Colapinto volvió a robarse todas las miradas en la Fórmula 1 al protagonizar una espectacular maniobra durante el Gran Premio de Las Vegas, donde logró superar en una misma acción a los dos monoplazas de McLaren conducidos por Lando Norris y Oscar Piastri.
Partiendo desde el puesto 11, el piloto argentino aprovechó al máximo la velocidad en recta del circuito callejero estadounidense para ejecutar un doble sobrepaso milimétrico y escalar dos posiciones de un golpe.
La audaz acción desató el entusiasmo inmediato en los boxes y en las redes sociales, consolidando otra actuación de alto impacto para el corredor pilarense en una de las fechas más exigentes y veloces del calendario nocturno de la máxima categoría.
Cómo fue el doble sobrepaso de Franco Colapinto sobre Lando Norris y Oscar Piastri
La secuencia se produjo en plena recta del trazado de Las Vegas, cuando Colapinto venía acechando desde la undécima colocación al pelotón integrado por ambos autos de la escudería británica. Leyendo a la perfección la succión aerodinámica y el momento exacto para lanzarse por el hueco disponible, el argentino estiró la frenada y dejó atrás simultáneamente a Norris y Piastri.
Con esa maniobra limpia y decidida, Franco Colapinto avanzó directamente al noveno puesto de la clasificación parcial, demostrando una vez más su agresividad medida en el mano a mano frente a dos de los nombres fuertes de la parrilla de la Fórmula 1.
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