"Estamos como locos": Franco Colapinto, exultante en Las Vegas tras el título de Boca
A su llegada al paddock, el piloto argentino se mostró eufórico tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana.
Apenas llegó al paddock del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, Franco Colapinto dejó en claro que siguió bien de cerca la consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 y celebró con entusiasmo el triunfo ante Atlético Mineiro.
Reconocido fanático del "Xeneize", el piloto argentino no ocultó su felicidad en la previa de la carrera en Estados Unidos y compartió su reacción ante las cámaras.
El cruce se dio ni bien ingresó al circuito callejero estadounidense, donde el periodista Juan Fossaroli lo recibió recordándole el resultado de la final disputada en Barranquilla con un directo "2-0, campeones", disparando una sonrisa inmediata en el corredor pilarense.
Qué dijo Franco Colapinto en Las Vegas sobre el campeonato de Boca
Lejos de esquivar el tema futbolístico en plena actividad de la máxima categoría del automovilismo mundial, Franco Colapinto confesó que vio el partido decisivo y celebró el arranque ideal de jornada antes de subirse al monoplaza.
"Estamos como locos. Arrancamos bien el día... bah, la noche. Sí, lo vi. Muy contento, buen arranque", sentenció el pilarense, exultante en su llegada al paddock.
De esta manera, el joven referente argentino de la Fórmula 1 se sumó a la ola de festejos azul y oro desde Norteamérica, demostrando una vez más su pasión por Boca en la antesala de una nueva presentación en el GP de Las Vegas.
Te puede interesar
Dejá tu comentario