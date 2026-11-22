Franco Colapinto, contento antes del #LasVegasGP por el título de Boca. pic.twitter.com/f824TiSiJl — minutouno (@minutounocom) November 22, 2026

De esta manera, el joven referente argentino de la Fórmula 1 se sumó a la ola de festejos azul y oro desde Norteamérica, demostrando una vez más su pasión por Boca en la antesala de una nueva presentación en el GP de Las Vegas.