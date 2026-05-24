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Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Canadá: carrera y posiciones, minuto a minuto

Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Canadá: clasificación

Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Canadá: clasificación, minuto a minuto
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Franco Colapinto
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Franco Colapinto va por más en la Fórmula 1 tras brillar en Miami y quedar noveno en el Sprint. Seguí la clasificación en Canadá minuto a minuto.

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EN VIVO

Luego de un electrizante Sprint donde rozó la zona de puntos, Franco Colapinto se prepara para un nuevo desafío en el Gran Premio de Canadá. El piloto argentino de Alpine buscará su mejor posición de largada en una jornada que promete máxima adrenalina sobre la pista.

La previa de la clasificación en el Circuito Gilles-Villeneuve

  • El antecedente inmediato: El argentino viene de lograr su mejor actuación en la categoría en Miami (7°) y, en la reciente carrera Sprint ganada por George Russell, largó 13° y finalizó en un meritorio noveno lugar.

  • Horario clave: La tanda de clasificación para definir la grilla de la gran carrera del domingo se disputará esta tarde, entre las 17:00 y las 18:00 horas.

  • El escenario: El trazado canadiense cuenta con una longitud de 4,361 kilómetros y 14 curvas. La prueba principal constará de 70 vueltas, completando una distancia total de 305,270 kilómetros.

  • Dónde verlo: Toda la acción oficial del fin de semana se puede seguir en vivo desde Argentina a través de Disney+, Fox Sports y la plataforma oficial F1 TV.

Minuto a minuto del Gran Premio de Canadá con Franco Colapinto

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Se cerró la Q3

George Russell largará desde la pole y Colapinto finalizó 10°

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La reacción de Colapinto al enterarse que está en Q3

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Comienza la Q3

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Colapinto a Q3

Franco Colapinto sacó a relucir todo su potencial con una gran vuelta de 1m13s857, escaló al décimo puesto y consiguió el boleto a la Q3, donde peleará en el último corte de la clasificación.

En esta instancia quedaron eliminados Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz Jr. (Williams) y Oliver Bearman (Haas), quienes no lograron avanzar a la definición del día.

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Colapinto en riesgo

La situación es ajustada para Franco Colapinto: actualmente aparece 11° en la Q2 y, con ese registro, está quedando fuera de la tanda decisiva. El argentino necesita mejorar su vuelta para meterse entre los diez mejores y asegurar el pase a la Q3. Por ahora, el tiempo de referencia lo tiene Nico Hülkenberg, que ocupa el décimo puesto con un giro de 1:13.977.

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Comenzó la Q2

Ya están en marcha los 15 minutos de la Q2 y Franco Colapinto es el primero en salir a la pista.

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Franco Colapinto avanzó a la Q2

Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) y Esteban Ocon (Haas) quedaron eliminados en la Q1 y no lograron avanzar a la siguiente instancia de clasificación.

Por su parte, Franco Colapinto consiguió el pase a la Q2 tras registrar el 13° mejor tiempo con una vuelta de 1:14.466. También logró avanzar su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quien se metió en la siguiente tanda al finalizar 15° con un tiempo de 1:14.698. El corte quedó en manos de Ocon, primer eliminado, con un registro de 1:14.845.

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Sigue la clasificación

Nuevo intento de Pierre Gasly con Alpine: marcó un tiempo de 1:14.698 y se ubicó en el décimo puesto, apenas 0.029 por delante del argentino Franco Colapinto, que ya salió a pista para una nueva vuelta rápida.

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Alonso y Colapinto casi protagonizan un incidente

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Arrancó bien Colapinto

Franco figura segundo momentáneamente con un registro de 1:14.727 detrás de Max Verstappen (1:14.609). Pierre Gasly cerró con 1:17.531 su primera prueba.

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Comenzó la clasificación del Gran Premio de Canadá

Se define la qualy que determinará los lugares para la carrera de este domingo.

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En instantes la clasificación

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La perlita que dejó la carrera Sprint del GP de Canáda sobre Franco Colapinto

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Terminó la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá

George Russell se quedó con una emocionante carrera Sprint en Canadá y celebró una victoria muy trabajada. Detrás del británico finalizaron Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli, quien estuvo cerca de arrebatarle el segundo puesto al piloto de McLaren en las vueltas finales, aunque una pérdida de control lo dejó conformarse con el último escalón del podio.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto firmó una destacada actuación al terminar en el noveno puesto, a menos de dos segundos de la zona de puntos. El octavo lugar, el último que otorgó unidades, quedó en manos de Arvid Lindblad.

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Última vuelta

Russell mantiene el liderazgo, Norris ocupa el segundo puesto y el podio lo completa Antonelli. Colapinto cerrará en el noveno lugar.

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VUELTA 20/23

Emocionante pelea por la punta de la carrera. Franco Colapinto está a 3.5 de Lindblad y mantiene su posición.

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VUELTA 19/23

Lando Norris y Kimi Antonelli buscan a Russell por la cima de la carrera. Franco Colapinto giró apenas más rápido que Lindblad, pero está lejos del 8° lugar por ahora.

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VUELTA 14/23

Franco Colapinto marcó 1:15.489 y Lindblad giró en 1:15.952. El argentino sigue buscando dar pelea por el 8° luga y sumar puntos.

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VUELTA 9/23

George Russell continúa liderando la carrera con Lando Norris en el segundo lugar yKimi Antonelli en la tercera posición. Isack Hadjar abandonó la carrera.

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VUELTA 7/23

Franco Colapinto supera a Carlos Sainz y está 9° Arvid Lindblad figura delante de él en el octavo lugar.

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Comenzó la carrera

Ya se corre el Gran Premio de Canadá con Franco Colapinto que largó en el puesto 13.

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Franco Colapinto llegó al paddock del GP de Canadá de la mano de Maia Reficco

El piloto argentino arribó al circuito Gilles Villeneuve junto a su novia con mate en mano.

colapinto novia paddock canada
Franco Colapinto junto a su novia en el paddock del GP de Canadá

Franco Colapinto junto a su novia en el paddock del GP de Canadá

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George Russell hace la pole en la clasificación Sprint

Russell largará primero. Antonelli y Norris lo siguieron.

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La última vuelta de Franco Colapinto no alcanzó y largará en el puesto 13

El argentino hizo una buena Q2 pero no pudo meterse entre los mejores 10 y largará en el puesto 13.

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Franco Colapinto cae al puesto 11 y por ahora queda en las puetas de Q3

Al argentino no le alcanza por ahora para avanzar a la próxima instancia.

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Colapinto, por ahora en el puesto 10 en Q2

El argentino se mantiene entre los 10 mejores con la esperanza de pasar a Q3.

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Así fue el choque de Fernando Alonso en la Q1

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Hay bandera roja y Colapinto se mete en Q2

El argentino aprovechó el choque de Alonso y se mete entre los mejores 10.

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Franco Colapinto trepa al puesto 10 con su vuelta

A dos minutos del cierre de la Q1, el argentino hace un buen tiempo para intentar meterse entre los 10 primeros.

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Primeros tiempos de Alpine en la Q1 para la Sprint

  • Gasly P13 1:16:642
  • Colapinto P17 1:16.962
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Fórmula 1: Antonelli marcó el mejor tiempo en las prácticas de Canadá

En el arranque del Gran Premio de Canadá, el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué es el líder absoluto de la Fórmula 1. El conductor de Mercedes registró el mejor tiempo durante el primer y único entrenamiento libre en el mítico circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

La vuelta rápida en Canadá y el horario de clasificación

El talentoso italiano, actual líder del campeonato mundialista, cubrió los 4.361 metros de la pista utilizando el neumático blando en un minuto, trece segundos y 402 milésimas. Con esta destacada actuación, logró sacarle 142 milésimas de ventaja a su compañero de equipo, el británico George Russell, quien actualmente lo secunda en la tabla general a veinte puntos de distancia.

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Gasly también tuvo problemas

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Franco Colapinto no pudo participar de la práctica

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¡Franco Colapinto en boxes!

El argentino de Alpine entró con problemas de caja.

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¡Empezaron las prácticas libres!

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Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Canadá, con Franco Colapinto

Viernes 22 de mayo

  • Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas
  • Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Sábado 23 de mayo

  • Carrera Sprint: 13 a 14 horas
  • Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17.00 horas

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Dónde ver el GP de Canadá por TV y cómo seguir online

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

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