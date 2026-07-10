Franco Colapinto acelera en el Festival de Goodwood con el histórico Lotus: días y horarios
El piloto argentino será uno de los protagonistas de uno de los eventos más emblemáticos del automovilismo mundial. Saldrá a pista otra vez con el legendario Lotus E20.
Franco Colapinto volverá a ser uno de los grandes atractivos para los fanáticos argentinos del automovilismo este fin de semana. El joven piloto de Alpine participará por primera vez del tradicional Festival de Goodwood, uno de los eventos más prestigiosos del deporte motor, donde tendrá la oportunidad de conducir el histórico Lotus E20, un monoplaza que dejó su huella en la Fórmula 1.
La edición 2026 del festival se desarrolla entre el 9 y el 12 de julio en Chichester, condado de West Sussex, Inglaterra. Como ocurre cada año, la celebración reúne a figuras actuales, campeones históricos, equipos oficiales y algunos de los vehículos más emblemáticos de la historia del automovilismo, convirtiéndose en un espectáculo seguido por millones de personas en todo el mundo.
En ese escenario, Colapinto hará su estreno oficial representando a Alpine, una presencia que marca un nuevo paso en su crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo. El argentino tendrá nuevamente el privilegio de manejar el Lotus E20, el monoplaza utilizado por la escudería Lotus durante la temporada 2012 de Fórmula 1, un vehículo muy recordado por los aficionados.
¿A qué hora saldrá Franco Colapinto en el Festival de Goodwood?
En las últimas horas quedaron confirmados los horarios en los que el piloto oriundo de Pilar realizará sus exhibiciones. La actividad de Colapinto se concentrará el domingo 12 de julio y contará con dos salidas programadas sobre el exigente recorrido del festival.
La primera aparición será a las 06:00 de la mañana, mientras que la segunda tanda está prevista para las 09:25, siempre tomando como referencia el horario de Argentina. Ambas participaciones forman parte del cronograma oficial del Festival de Goodwood y permitirán ver nuevamente al bonaerense al volante de un auto de F1 en un escenario de enorme prestigio.
¿Qué es el Festival de Goodwood y dónde se podrá seguir a Colapinto?
El evento británico no tiene el formato de un Gran Premio convencional. Se trata de una exhibición donde conviven modelos clásicos, autos modernos, motocicletas y vehículos de competición de distintas épocas, además de la presencia de pilotos de diferentes categorías. Esa combinación convierte a Goodwood en una cita muy especial tanto para los protagonistas como para los aficionados.
Los seguidores del piloto argentino podrán observar toda la actividad sin costo alguno. La organización confirmó que las dos salidas de Colapinto serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de YouTube del Festival de Goodwood, plataforma que ofrecerá la cobertura completa del evento durante toda la jornada.
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