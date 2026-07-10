Franco Colapinto acelera en el Festival de Goodwood con el histórico Lotus: días y horarios

¿Qué es el Festival de Goodwood y dónde se podrá seguir a Colapinto?

El evento británico no tiene el formato de un Gran Premio convencional. Se trata de una exhibición donde conviven modelos clásicos, autos modernos, motocicletas y vehículos de competición de distintas épocas, además de la presencia de pilotos de diferentes categorías. Esa combinación convierte a Goodwood en una cita muy especial tanto para los protagonistas como para los aficionados.

Los seguidores del piloto argentino podrán observar toda la actividad sin costo alguno. La organización confirmó que las dos salidas de Colapinto serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de YouTube del Festival de Goodwood, plataforma que ofrecerá la cobertura completa del evento durante toda la jornada.