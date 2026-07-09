El llamativo error con Franco Colapinto en Spa-Francorchamps que revolucionó las redes
A pocos días del Gran Premio de Bélgica, una imagen del box del piloto argentino se hizo viral por un detalle llamativo: el cartel del garaje estaba equivocado.
Franco Colapinto volvió a convertirse en tema de conversación en el paddock de la Fórmula 1, aunque esta vez por un motivo ajeno a su rendimiento en la pista. En la antesala del Gran Premio de Bélgica, una fotografía tomada en el circuito de Spa-Francorchamps mostró que el cartel ubicado en el box del piloto argentino tenía un error en su apellido, un detalle que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
En la placa correspondiente al garaje de Alpine podía leerse "Franco Colopinto", reemplazando una de las letras de su verdadero apellido y repitiendo exactamente la misma equivocación que había ocurrido durante su debut en la máxima categoría.
La situación llamó la atención de los fanáticos porque no se trata de un episodio aislado. En Monza 2024, cuando el argentino disputó su primera carrera de Fórmula 1 como piloto de Williams, ya había aparecido un cartel con el mismo error ortográfico, una imagen que en ese momento también recorrió el mundo.
Lo curioso es que casi dos años después de aquel episodio, Colapinto ya se consolidó como uno de los pilotos más populares del automovilismo internacional y su apellido resulta ampliamente conocido dentro del ambiente de la Fórmula 1, por lo que la equivocación volvió a generar sorpresa.
La fotografía comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas y dio lugar a una gran cantidad de bromas y comentarios por parte de los seguidores del piloto argentino, quienes recordaron la anécdota de Monza y tomaron con humor la repetición del error.
De todas maneras, todo indica que se trata de una situación transitoria. Como todavía restan varios días para el inicio oficial de la actividad en Spa-Francorchamps, se espera que el equipo o la organización del campeonato reemplacen el cartel antes de que comiencen los entrenamientos libres.
El buen momento de Franco Colapinto en la Fórmula 1
Más allá de esa curiosidad, Colapinto llega al Gran Premio de Bélgica atravesando un buen momento deportivo. En la fecha anterior protagonizó una destacada remontada en Silverstone, donde largó desde la 19ª posición y consiguió finalizar noveno, resultado que le permitió sumar puntos importantes para Alpine y reforzar su confianza de cara al resto de la temporada.
Precisamente esa actuación fue la que inspiró un intercambio en redes sociales con Lionel Messi después del triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026. “Hablemos de remontadas”, escribió Colapinto en una publicación realizada por el capitán argentino, estableciendo un simpático paralelismo entre la recuperación de la Albiceleste en aquel partido y su propia escalada durante el Gran Premio de Gran Bretaña.
Ahora, el piloto argentino afrontará uno de los desafíos más exigentes del calendario en Spa-Francorchamps, un circuito histórico que suele poner a prueba tanto a los autos como a los pilotos por sus largas rectas, curvas rápidas y condiciones climáticas cambiantes. Mientras espera que el cartel de su box sea corregido antes del comienzo de la actividad oficial.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario