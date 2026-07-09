El llamativo error con Franco Colapinto en Spa-Francorchamps que revolucionó las redes

De todas maneras, todo indica que se trata de una situación transitoria. Como todavía restan varios días para el inicio oficial de la actividad en Spa-Francorchamps, se espera que el equipo o la organización del campeonato reemplacen el cartel antes de que comiencen los entrenamientos libres.

El buen momento de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Más allá de esa curiosidad, Colapinto llega al Gran Premio de Bélgica atravesando un buen momento deportivo. En la fecha anterior protagonizó una destacada remontada en Silverstone, donde largó desde la 19ª posición y consiguió finalizar noveno, resultado que le permitió sumar puntos importantes para Alpine y reforzar su confianza de cara al resto de la temporada.

Precisamente esa actuación fue la que inspiró un intercambio en redes sociales con Lionel Messi después del triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026. “Hablemos de remontadas”, escribió Colapinto en una publicación realizada por el capitán argentino, estableciendo un simpático paralelismo entre la recuperación de la Albiceleste en aquel partido y su propia escalada durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

Ahora, el piloto argentino afrontará uno de los desafíos más exigentes del calendario en Spa-Francorchamps, un circuito histórico que suele poner a prueba tanto a los autos como a los pilotos por sus largas rectas, curvas rápidas y condiciones climáticas cambiantes. Mientras espera que el cartel de su box sea corregido antes del comienzo de la actividad oficial.