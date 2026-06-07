Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Mónaco: carrera y posiciones, minuto a minuto

A qué hora corre Colapinto este domingo en el GP de Mónaco
El fin de semana culminará con la gran Carrera principal, que tendrá luz verde a partir de las 10:00 horas de nuestro país.
EN VIVOFórmula 1
El argentino Franco Colapinto se prepara para enfrentar el mayor desafío del calendario. Seguí toda la actividad del Gran Premio de Mónaco minuto a minuto.
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El piloto argentino Franco Colapinto vuelve a ser el gran protagonista este fin de semana. La máxima categoría del automovilismo mundial aterriza en el escenario más emblemático y exigente para disputar el histórico Gran Premio en las calles de Montecarlo.
El peso de la historia: La competencia en el Principado es considerada la más prestigiosa de la temporada por su combinación única de tradición, glamour y extrema complejidad técnica.
Cuna de leyendas: A lo largo de las décadas, este trazado urbano consagró a figuras icónicas de la categoría, como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher y Lewis Hamilton.
El cronograma oficial: La edición 2026 del Gran Premio de Mónaco se llevará a cabo durante este fin de semana, con actividad en pista desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio.
Un circuito sin margen de error: El mítico trazado de 3,337 kilómetros se caracteriza por sus calles estrechas y barreras de contención prácticamente pegadas al asfalto, donde cualquier equivocación al volante se paga muy caro.
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