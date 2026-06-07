Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Mónaco: carrera y posiciones, minuto a minuto

Live Blog Post

Franco Colapinto largará en el puesto 14 este domingo

El piloto argentino enderezó el rumbo a bordo de su Alpine, superó el primer corte clasificatorio y se aseguró la 14° posición de largada para la carrera de este domingo.

La evolución del pilarense cobra un valor altísimo si se tiene en cuenta el panorama previo: apenas unas horas antes, en la práctica libre 3, había finalizado en el 19° puesto, acusando serios problemas de estabilidad y falta de ritmo en las estrechas y peligrosas calles del principado.

Embed

Seguí leyendo.