A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco

Días y horarios para ver a Colapinto en la Fórmula 1 por Disney+

Toda la actividad del Gran Premio de Mónaco podrá disfrutarse en vivo y en directo a través de la plataforma de streaming Disney+ (Plan Premium), con la transmisión a cargo de la señal ESPN. A continuación, repasamos el cronograma completo con el huso horario de Argentina.

Sábado 6 de junio: Los motores rugirán nuevamente con la Práctica Libre 3 desde las 07:30 horas . Más tarde llegará el momento de máxima tensión con la esperada tanda de Clasificación, que iniciará a las 11:00 horas .

Domingo 7 de junio: El fin de semana culminará con la gran Carrera principal, que tendrá luz verde a partir de las 10:00 horas de nuestro país.

El desempeño de Franco Colapinto en la temporada 2026

En su actual etapa corriendo para la escudería Alpine, el argentino viene demostrando un rendimiento altamente competitivo y un enorme progreso fecha tras fecha, codeándose con los mejores corredores del mundo.

A continuación, el repaso de sus posiciones finales en las carreras disputadas hasta el momento en este año:

Gran Premio de Australia (8 de marzo): Finalizó en la 14° posición.

Gran Premio de China (15 de marzo): Logró meterse entre los diez mejores con un destacado 10° puesto.

Gran Premio de Japón (29 de marzo): Cruzó la línea de meta en la 16° colocación.

Gran Premio de Miami (3 de mayo): Alcanzó un gran 7° lugar, mostrando un gran ritmo.

Gran Premio de Canadá (24 de mayo): Consiguió su mejor resultado de la temporada hasta la fecha, ubicándose en el 6° puesto.