Briatore destacó el crecimiento de Colapinto: "Estaba concentrado en los chismes"
El dirigente italiano elogió el presente del piloto argentino y dejó una llamativa reflexión sobre los obstáculos que enfrentó durante sus primeros pasos en la Fórmula 1.
Franco Colapinto continúa consolidándose dentro de Alpine y una de las voces más influyentes de la escudería volvió a respaldar públicamente su trabajo. Flavio Briatore, principal referente del proyecto deportivo del equipo francés, destacó la evolución que mostró el piloto argentino durante los últimos meses y aseguró que actualmente atraviesa una etapa mucho más estable dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Las declaraciones del experimentado dirigente llegaron tras la primera jornada de actividad del Gran Premio de Mónaco, donde Colapinto finalizó en el puesto 15 en ambas sesiones de entrenamientos libres. Más allá de los resultados obtenidos en pista, Briatore se mostró satisfecho con el crecimiento que viene experimentando el joven argentino y remarcó que todavía existe un amplio margen para seguir desarrollando su potencial.
Durante una conferencia de prensa organizada por la FIA, el italiano fue consultado sobre la mejora que evidenció Colapinto respecto de sus primeras experiencias en la F1 y respondió inicialmente con humor. “¡Le hemos puesto una batería nueva!”, comentó entre risas antes de profundizar en su análisis.
Luego explicó que el contexto actual es muy diferente al que vivió el argentino en sus primeros pasos dentro de la categoría. “Franco es un chico joven, como todos estos jóvenes pilotos que llegan a la Fórmula 1 con mucha presión. En aquel momento, el año pasado, si te acuerdas, no sabías si iba a terminar la temporada o no. No estaba realmente concentrado en pilotar; estaba concentrado en los chismes”, afirmó Briatore, en una de las frases que más repercusión generó dentro del paddock.
El dirigente considera que esa incertidumbre quedó atrás y que el piloto logró enfocarse completamente en su trabajo deportivo: “Ahora se ha asentado y le cae bien a todo el equipo. Estamos muy contentos con el rendimiento que ha mostrado hasta ahora. No sabemos hasta qué punto es bueno Franco. Ya veremos, porque con todos estos jóvenes pilotos es difícil entender cuál es el límite, qué margen de mejora le queda aún a un piloto como Franco. Ya veremos. Tenemos todo el año para entender dónde estamos”.
Además de referirse al argentino, Briatore destacó el funcionamiento de la dupla que forma junto a Pierre Gasly. Según explicó, la regularidad del francés y la progresión constante de Colapinto permitieron que Alpine se vuelva un equipo más competitivo durante la temporada. “Franco lo está haciendo mejor. Pierre está siendo Pierre, como el rendimiento de Pierre es siempre consistente, y en conjunto nos hace un poco mejores, un poco más competitivos”, señaló.
Sin embargo, el histórico dirigente dejó en claro que aún no está completamente conforme con el presente de la escudería. Aunque reconoció que Alpine dio pasos importantes en comparación con temporadas anteriores, considera que los resultados todavía están por debajo de las posibilidades reales del equipo. Por eso insistió en que el desarrollo técnico debe seguir siendo la principal prioridad.
En ese sentido, Briatore realizó una reflexión contundente sobre el peso que tiene el auto en la Fórmula 1 actual. “El piloto es menos importante que el paquete. El coche es mucho más importante ahora mismo”, sostuvo. Si bien reconoció que figuras excepcionales pueden aportar diferencias significativas, explicó que cuando la distancia respecto de los equipos líderes es amplia, el verdadero salto competitivo depende principalmente del rendimiento del monoplaza.
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1
Viernes 5 de junio
- Entrenamientos Libres 1: 8:30.
- Entrenamientos Libres 2: 12:00.
Sábado 6 de junio
- Entrenamientos Libres 3: 7:30.
- Clasificación: 11:00.
Domingo 7 de junio
- Carrera: 10:00.
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