Briatore destacó el crecimiento de Colapinto: "Estaba concentrado en los chismes"

Además de referirse al argentino, Briatore destacó el funcionamiento de la dupla que forma junto a Pierre Gasly. Según explicó, la regularidad del francés y la progresión constante de Colapinto permitieron que Alpine se vuelva un equipo más competitivo durante la temporada. “Franco lo está haciendo mejor. Pierre está siendo Pierre, como el rendimiento de Pierre es siempre consistente, y en conjunto nos hace un poco mejores, un poco más competitivos”, señaló.

franco colapinto alpine monaco

Sin embargo, el histórico dirigente dejó en claro que aún no está completamente conforme con el presente de la escudería. Aunque reconoció que Alpine dio pasos importantes en comparación con temporadas anteriores, considera que los resultados todavía están por debajo de las posibilidades reales del equipo. Por eso insistió en que el desarrollo técnico debe seguir siendo la principal prioridad.

En ese sentido, Briatore realizó una reflexión contundente sobre el peso que tiene el auto en la Fórmula 1 actual. “El piloto es menos importante que el paquete. El coche es mucho más importante ahora mismo”, sostuvo. Si bien reconoció que figuras excepcionales pueden aportar diferencias significativas, explicó que cuando la distancia respecto de los equipos líderes es amplia, el verdadero salto competitivo depende principalmente del rendimiento del monoplaza.

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8:30.

Entrenamientos Libres 2: 12:00.

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7:30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00.