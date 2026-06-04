El emotivo reencuentro en Mónaco entre Franco Colapinto y James Vowles
El piloto argentino y su exjefe en Williams vivieron un emotivo reencuentro en la previa del Gran Premio de Mónaco. El pilarense también habló de las falencias de su Alpinte para el circuito monegasco.
En la previa al Gran Premio de Mónaco, Franco Colapinto vivió un emotivo reencuentro con su exjefe en Williams, James Vowles, quien literalmente lo introdujo en el mundo de la Fórmula 1 cuando el argentino era solo un aspirante.
El encuentro tuvo repercusión en el mundo del automovilismo, y hasta la cuenta de Atlassian Williams F1 Team se hizo eco en las redes sociales, con sendas fotografías y un texto elocuente: “Una puesta al día pendiente desde hace tiempo”.
Vale recordar que, en cada oportunidad que puede, Vowles manifiesta su admiración por el piloto nacido en Pilar, por quien también conserva un cariño que, por cierto, es obviamente mutuo.
La expectativa de Franco Colapinto a horas de Mónaco
En tanto, Franco Colapinto espera mantener este fin de semana la buena racha en el circuito urbano de Mónica, donde en la previa habló de una debilidad de Alpine en este tipo de carreras: “Acá no se puede adelantar, así que estamos tratando de entender por qué no somos tan competitivos como esperábamos en clasificación y qué necesitamos mejorar en ese aspecto para ser más fuertes los sábados", dijo.
En ese sentido, señaló que “tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitir a los neumáticos la energía que necesitan. Esa es la razón por la que no somos tan fuertes en clasificación".
"Vamos a tener que trabajar en eso durante las sesiones de entrenamientos libres e intentar ser más competitivos en clasificación, porque esa es la clave acá. Creo que si logramos tener un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición", añadió.
"Este circuito es muy diferente a todos los demás del año y del calendario, pero los cambios en los coches son mucho menores… Este año estás mucho más limitado por el paquete aerodinámico y por las opciones de puesta a punto que puedes utilizar, así que creo que todo es mucho más una continuación de lo visto en circuitos anteriores, porque no hay demasiado que modificar en términos de carga aerodinámica y todo eso”, completó el argentino.
Finalmente, señaló que "Canadá y Miami fueron ambos circuitos de baja velocidad. Miami era algo más parecido a un circuito urbano, mientras que en Canadá hizo mucho frío y creo que eso nos afectó un poco. Esperemos que este fin de semana haga más calor".
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