El emotivo reencuentro en Mónaco entre Franco Colapinto y James Vowles

En ese sentido, señaló que “tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitir a los neumáticos la energía que necesitan. Esa es la razón por la que no somos tan fuertes en clasificación".

"Vamos a tener que trabajar en eso durante las sesiones de entrenamientos libres e intentar ser más competitivos en clasificación, porque esa es la clave acá. Creo que si logramos tener un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición", añadió.

franco colapinto monaco Franco Colapinto.

"Este circuito es muy diferente a todos los demás del año y del calendario, pero los cambios en los coches son mucho menores… Este año estás mucho más limitado por el paquete aerodinámico y por las opciones de puesta a punto que puedes utilizar, así que creo que todo es mucho más una continuación de lo visto en circuitos anteriores, porque no hay demasiado que modificar en términos de carga aerodinámica y todo eso”, completó el argentino.

Finalmente, señaló que "Canadá y Miami fueron ambos circuitos de baja velocidad. Miami era algo más parecido a un circuito urbano, mientras que en Canadá hizo mucho frío y creo que eso nos afectó un poco. Esperemos que este fin de semana haga más calor".